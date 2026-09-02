Pablo Quirno habló de Malvinas tras los dichos de Javier Milei y Donald Trump: "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca" + Agregar ámbito en









La declaración se produjo antes de un encuentro de la Fundación Libertad y Progreso, donde el canciller participó de un panel bajo el lema “Vientos de Cambio”.

Pablo Quirno habló sobre el futuro de Malvinas, tras los dichos de Javier Milei y Donald Trump. Presidencia

El Gobierno argentino considera que existen nuevas posibilidades para avanzar en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Así lo dejó entrever el canciller Pablo Quirno, quien aseguró que el país está cada vez más cerca de alcanzar ese objetivo y vinculó esa expectativa con los movimientos diplomáticos recientes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”, respondió el funcionario ante una consulta de la prensa sobre la posibilidad de que la Argentina vuelva a ejercer el control sobre el archipiélago, antes de participar del encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.

Durante su exposición, Quirno reafirmó que la cuestión Malvinas forma parte de una prioridad para la política exterior del Gobierno. “Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí”, dijo, y remarcó que se trata de un trabajo diplomático que lleva muchos años y que debe estar acompañado por medidas concretas.

El canciller también cuestionó las decisiones adoptadas de manera unilateral por el Reino Unido en las islas. “Hoy están sucediendo cosas en Malvinas, hay decisiones unilaterales del Reino Unido con las cuales no solo repudiamos, sino que rechazamos plenamente”, afirmó.

En ese contexto, Quirno planteó que la Argentina debe contar con distintas herramientas para defender sus intereses y avanzar hacia la recuperación de la soberanía. “Argentina tiene que tener todas las herramientas posibles para defender de la mejor manera nuestros intereses y llegar al objetivo de todos los argentinos, que es tener la soberanía de las Malvinas”, señaló.

“Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí”, expresó Pablo Quirno. Trump habló sobre Malvinas y Milei prepara un anuncio en cadena nacional Sus declaraciones se conocieron después de que Donald Trump sorprendiera al sugerir que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la disputa. Consultado sobre el tema, el presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. Las palabras de Trump fueron analizadas por Quirno durante una reunión de Gabinete junto con Javier Milei. Luego de ese encuentro, el Gobierno anunció que el Presidente dará este jueves una cadena nacional para explicar los avances diplomáticos relacionados con el reclamo argentino sobre las islas. Por ahora, la Casa Rosada no anticipó cuáles serán las medidas o anuncios que realizará Milei. La expectativa oficial está puesta en explicar la estrategia diplomática que lleva adelante la Cancillería y las nuevas oportunidades que, según el Gobierno, podrían abrirse en torno a la cuestión Malvinas.