El encuentro estuvo orientado a fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países. Posteriormente, el mandatario argentino también mantuvo una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par de Chile, José Antonio Kast , en el Palacio de La Moneda . Además mantuvo un encuentro con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers , luego de su exposición en el Foro Madrid , en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo de Santiago de Chile .

Finalizada su presentación ante el Foro Madrid , Milei continuó su agenda en Santiago con un encuentro bilateral junto a José Antonio Kast . La reunión estuvo orientada a profundizar la cooperación estratégica entre Argentina y Chile , fortalecer los vínculos políticos y avanzar en una agenda de integración económica entre ambos países.

La visita a Chile se produjo además en la previa de otro momento relevante de la agenda presidencial. Tras su regreso a la Argentina, Milei tiene previsto brindar un mensaje por cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas , en medio de la renovada discusión internacional en torno al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

Milei también mantuvo una reunhión con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers , como parte de la agenda internacional que desarrolló durante su visita al país trasandino.

El encuentro tuvo lugar luego de la exposición del mandatario argentino en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo , donde pronunció el discurso de apertura. De la reunión con la funcionaria estadounidense también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno .

La audiencia adquirió especial relevancia por producirse apenas horas antes de la cadena nacional sobre la Cuestión Malvinas que Milei tiene previsto brindar durante la noche de este jueves.

Además, ocurrió pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington respecto de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Qué dijo Milei en el Foro Madrid

Durante su exposición, respaldó al presidente chileno, reivindicó los resultados económicos registrados durante la dictadura de Augusto Pinochet y volvió a cargar contra los “zurdos mugrosos”.

La presencia del mandatario argentino tuvo además un fuerte componente político por el nuevo escenario chileno. "Es un placer estar en Chile tras la victoria de mi amigo José Antonio Kast", afirmó Milei ante los dirigentes y referentes presentes.

Luego de su participación en el encuentro, el jefe de Estado mantuvo una reunión bilateral con Kast, en la que ambos abordaron la relación entre Argentina y Chile, la cooperación estratégica y las posibilidades de profundizar la integración económica regional.

La reivindicación de la economía chilena durante la dictadura de Pinochet

Uno de los pasajes más fuertes del discurso apareció cuando Milei repasó la historia política y económica reciente de Chile. El Presidente sostuvo que el país, pese a haber conocido previamente "los frutos de la libertad", terminó atrapado en la "farsa del socialismo del siglo XXI".

En ese contexto hizo referencia al gobierno de Salvador Allende, quien llegó democráticamente a la Presidencia y fue derrocado mediante el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet en 1973.

"Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región", sostuvo Milei sobre un período iniciado con la dictadura que gobernó el país durante 17 años.

Según su interpretación, posteriormente sectores de izquierda avanzaron desde las universidades y los medios de comunicación para "socavar y vilipendiar" las bases sobre las que se construyó ese desarrollo.

El mandatario consideró que el escenario político volvió a modificarse con el triunfo de Kast. "Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad, ha despertado, como América Latina", remarcó ante los aplausos del auditorio.

Milei brindó el discurso de apertura en el Foro Madrid. Presidencia

Las críticas de Milei a Europa y Pedro Sánchez

El Presidente extendió su diagnóstico más allá de América Latina y cuestionó también el rumbo político europeo. Advirtió que Europa quedó en manos de "burócratas empecinados en destruir lo que somos".

En particular, apuntó contra el gobierno español de Pedro Sánchez y el PSOE, al que ubicó dentro de una "izquierda radical" que, según afirmó, tomó el control institucional de distintos países. Milei acusó a la administración española de estar "facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando la identidad española por el otro".

Otro de los ejes de la presentación fue la situación económica argentina. Milei defendió los resultados de su programa y aseguró que "el riesgo país prácticamente ha sido eliminado". Luego, afirmó: "El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos".

El Presidente acusó a los sectores de izquierda de no buscar soluciones para los problemas estructurales de la sociedad. "No les interesa solucionar nada, sino expandir su ideología", aseveró.

Para sostener su argumento recurrió a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Milei recordó el escenario de 2017 y señaló que la gestión de Cambiemos "tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas, y aún así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerle perder el rumbo".

Según el mandatario, aquel gobierno "sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como del extremo centro", al "dejarse correr por los que tiraron 14 toneladas de piedras y los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano".

Milei aseguró que su administración tomó ese antecedente como una advertencia: "Nosotros aprendimos esa lección, no nos vamos a dejar descarrilar por su relato, porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, siempre está la realidad. El rumbo es el correcto, no vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas".