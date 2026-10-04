Tesla podría llegar a Argentina con precios desde U$S62.000

El nuevo régimen de importación permite que Tesla acceda al cupo sin arancel del 35%. Cuánto podrían costar el Model 3 y el Model Y.

Tesla podría desembarcar oficialmente en Argentina con el Model 3 y el Model Y como principales candidatos.

Tesla quedó más cerca de desembarcar oficialmente en la Argentina luego de que el Gobierno modificara las condiciones para importar vehículos eléctricos sin pagar el arancel extrazona. El nuevo esquema eleva de U$S16.000 a U$S35.000 el valor máximo para los autos 100% eléctricos.

El cambio beneficia especialmente a modelos como el Tesla Model 3 y Model Y , cuyos precios de referencia en otros mercados superan el antiguo límite. Con los costos de importación, impuestos y un margen comercial estimado, el valor final en el país podría ubicarse entre U$S62.000 y U$S65.000.

El Decreto 1128/2026 estableció un nuevo límite de U$S35.000 para los vehículos completamente eléctricos que quieran acceder al régimen de importación con arancel cero. El valor corresponde al precio del vehículo en origen, antes de sumar transporte, seguro, impuestos y otros gastos de nacionalización.

Hasta ahora, el límite de U$S16.000 dejaba afuera a buena parte de los modelos de Tesla. Con la modificación, el universo de vehículos que pueden competir por las unidades del cupo se amplía considerablemente.

El beneficio permite evitar el 35% de arancel de importación extrazona , siempre que el vehículo cumpla con las condiciones del régimen y la empresa obtenga una asignación dentro del cupo correspondiente. Para Tesla, esto abre una alternativa concreta para ingresar al mercado argentino sin depender exclusivamente de un eventual acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Cuánto podría costar un Tesla Model 3 en Argentina

Una estimación difundida sobre el posible precio de un Tesla Model 3 toma como referencia un vehículo de unos U$S37.000 en origen. Al valor inicial se le sumarían aproximadamente U$S2.500 de flete y seguro, además de una tasa de estadística del 3% y alrededor de U$S1.000 en costos portuarios.

Después se incorporan los impuestos nacionales y el IVA del 21%. Con ese esquema, el cálculo lleva el costo de la unidad hasta aproximadamente U$S55.702, antes de aplicar el margen comercial correspondiente a la operación local.

Al agregar un margen estimado del 10%, la cuenta alcanza unos U$S61.271. Por eso, las referencias actuales ubican el precio potencial de un Model 3 o un Model Y en Argentina en una franja aproximada de U$S62.000 a U$S65.000, aunque el valor definitivo dependerá de la versión, la logística y la política comercial que adopte Tesla.

Qué modelos de Tesla podrían llegar al país

Entre los principales candidatos aparecen el Model 3, un sedán eléctrico, y el Model Y, un SUV. En Estados Unidos, las versiones de estos modelos parten de valores que permiten ubicarlo dentro del universo que podría beneficiarse del nuevo límite de precios, aunque el valor internacional de venta al público no equivale al valor principal (FOB) utilizado para el régimen argentino.

La Cybertruck, en cambio, presenta mayores dificultades para ingresar bajo este esquema. Su precio de venta en Estados Unidos parte de unos U$S75.000, por lo que debería ajustarse considerablemente para que alguna versión pueda quedar dentro del límite FOB de U$S35.000 establecido por el Gobierno.

Tesla ya avanzó con una estructura propia en el país y constituyó Tesla Argentina S.R.L., mientras que también trabaja en la preparación de su operación local. Sin embargo, la compañía todavía debe definir públicamente qué modelos comercializará, cuándo comenzarán las ventas y cuáles serán los precios oficiales para los consumidores argentinos.