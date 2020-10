Gobernadores blindan a Alberto y exponen grieta en Cambiemos

El funcionario manifestó que los dos presidentes de las fuerzas mayoritarias de Juntos por el Cambio (Patricia Bullrich, del PRO) y Alfredo Cornejo (de la UCR) tienen esa postura, al igual que el expresidente Mauricio Macri. “Ahí te das cuenta que Macri no entiende nada porque no sabe nada (…) hace meses el 90% de las actividades productivas del país están trabajando”, explicó.

Los 24 gobernadores del país firmaron una solicitada para apoyar las últimas medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional para frenar la expansión del coronavirus, incluidos Larreta, y los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suarez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), todos de Juntos por el Cambio. Allí los mandatarios remarcaron que “no hay lugar para actitudes irresponsables”,en la previa de la marcha anticuarentena que Bullrich, Cornejo y Macri arengan para esta tarde en el Obelisco y otros puntos del país.

Con el título de “Unidos vamos a salir adelante”, los mandatarios apelaron a la necesidad de seguir el camino de la unidad en el marco de la pandemia, cuyos casos dejaron de concentrarse en mayor medida en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde actualmente existe una situación controlada, para cobrar fuerza en distintos puntos del interior del país. Esta decisión fue destacada por el Presidente, quien unos minutos después de la medianoche del domingo escribió en su cuenta de Twitter: “En un hecho histórico, todos los gobernadores y todas las gobernadoras de la Argentina firmaron una solicitada convocando a la sociedad a comprometerse y profundizar los cuidados. Celebro y agradezco esta muestra de unidad. Este es el camino para salir adelante. #ArgentinaUnida”.

Luego de la publicación, Cafiero aseguró que el Gobierno “jamás” tomará una decisión política “a partir” de los resultados de las encuestas, advirtió que un sector de la oposición “quiere dañar” la gestión del presidente Fernández y aseguró que “no hay internas dentro del Frente de Todos”, ni tampoco “hay tensiones reales” sino “opiniones distintas” en algunos temas. El jefe de Ministros recordó que el frente alineado detrás del Presidente se comprometió “a la unidad en la diversidad” y consideró que sería injusto, luego de ganar las elecciones con esa consigna, “volver a una visión hegemónica” del espacio.

“Promovemos el diálogo y el debate político, ahora hay cuestiones que planteamos que hay que discutirlas puertas adentro, para no darle de comer a esa parte de la oposición que lo que busca es dividirnos”, sostuvo Cafiero.

En ese marco fue taxativo: “No hay internas adentro del Frente de Todos. Está vigoroso, trabajando con una agenda amplia, y sobre esa agenda hay opiniones distintas, pero no tienen ese volumen, no está en tensión el Frente de Todos. Pensar que el FdT está en tensión y Juntos por el Cambio no, cuando se espiaban entre ellos, es una vara bastante inequitativa”. Además, el funcionario nacional defendió las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia de coronavirus y dijo que el “Gobierno estuvo muy activo en desarrollar las herramientas” necesarias para ofrecer “políticas públicas” como respuesta a la crisis sanitaria.

El próximo sábado, el peronismo y la CGT buscarán dar un “contundente” respaldo al Gobierno nacional con una “masiva” movilización virtual por el Día de la Lealtad, en la que utilizarán una plataforma para que los militantes del Frente de Todos puedan participar desde todo el país y así “colmar” las redes sociales, a 75 años del hecho político que dio nacimiento al peronismo. “Se optó por esta herramienta tecnológica como parte de una innovación en el marco de la pandemia, ya que se ha buscado de que manera se están realizando en el mundo manifestaciones no presenciales”, explicó el subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos. “Por eso, desde el peronismo nos ponemos a tono con la tecnología porque hay una demanda muy fuerte de manifestarse desde los sectores que adhieren a la historia del peronismo”, añadió el funcionario.