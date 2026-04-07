Ley de Glaciares: qué es el ambiente periglacial y cuál es su importancia + Seguir en









Se trata de un área destacada dentro de la norma y se vincula directamente con las reservas hídricas naturales. Cualquier modificación de la ley al respecto puede impactar sobre la disponibilidad de agua.

El ambiente periglacial está incluido dentro de la ley vigente, que limita actividades como la minería o la explotación de recursos.

La ley de Glaciares en la Argentina espera ser aprobada esta semana, tras una solicitud del ala legisladora libertaria, y un punto que circuló es el del concepto de ambiente periglacial. Este término remite a un rol clave en la conservación del agua ya que se trata de una de las zonas más importantes dentro del sistema de protección establecido por la norma.

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Este tipo de regiones remite a áreas cercanas a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año y actúa como una reserva hídrica natural, regulando el flujo de agua hacia ríos y cuencas. Estas regiones funcionan como una “esponja” que acumula y libera agua de manera gradual, una dinámica fundamental para el abastecimiento en distintas zonas del país.

Qué es el ambiente periglacial y por qué es clave en la Ley de Glaciares El ambiente periglacial está incluido dentro de la ley vigente, que limita actividades como la minería o la explotación de recursos para evitar impactos ambientales que puedan afectar estas reservas.

En el marco del debate por la reforma de la norma, este tipo de territorio se convirtió en uno de los puntos centrales, ya que cualquier modificación en su protección podría impactar directamente sobre la disponibilidad de agua.

Así, el ambiente periglacial no solo es relevante desde el punto de vista geográfico, sino también estratégico por su vínculo directo con los recursos hídricos y el equilibrio ambiental.

congreso En el marco del debate por la reforma de la ley, este tipo de territorio se convirtió en uno de los puntos centrales de la norma. Ley de Glaciares: el oficialismo pidió sesionar este miércoles en Diputados para su aprobación definitiva La Cámara de Diputados fue convocada a sesionar este miércoles a las 15 para tratar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno, en medio de la polémica por el recorte de oradores en las audiencias públicas. La solicitud fue presentada por legisladores de La Libertad Avanza y espacios aliados ante el presidente del cuerpo, Martín Menem, con el objetivo de avanzar con la aprobación definitiva del proyecto. La convocatoria se produjo en la previa de una reunión clave de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, prevista para este martes, donde el oficialismo buscará emitir dictamen. En caso de ser aprobado sin modificaciones en el recinto, el texto se convertirá en ley, ya que cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero.