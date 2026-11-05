León XIV inicia su gira por Sudamérica: así será su visita a Uruguay antes de llegar a Argentina + Agregar ámbito en









El Papa comenzará este viernes una agenda de tres días en el país vecino, con encuentros con el presidente Yamandú Orsi, misas multitudinarias y actividades religiosas en Montevideo, Paysandú y Florida. El domingo por la tarde viajará a Buenos Aires.

León XIV inicia su gira por Sudamérica: así será su visita a Uruguay antes de llegar a Argentina. Vatican News

El papa León XIV comenzará este viernes su gira por Sudamérica con una visita de tres días a Uruguay, donde mantendrá un encuentro con el presidente Yamandú Orsi y encabezará distintas actividades religiosas y sociales en Montevideo, Paysandú y Florida. El recorrido continuará el domingo por la tarde en Argentina.

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El avión papal aterrizará a las 16.30 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Una hora después, el pontífice tendrá su primera aparición pública en la Plaza Independencia, donde participará de una ceremonia oficial y recibirá la llave de la ciudad. Las autoridades esperan la presencia de entre 60.000 y 80.000 personas y preparan un importante operativo de seguridad, con cortes de tránsito desde las 8 de la mañana.

Luego, León XIV se reunirá con el presidente uruguayo en la Torre Ejecutiva y visitará el Cabildo y la Catedral Metropolitana, donde participará del rezo de Vísperas junto a representantes de la Iglesia. Durante el sábado, viajará a Paysandú para celebrar una misa multitudinaria y, de regreso en Montevideo, visitará el barrio Casavalle, una de las zonas más vulnerables de la capital. También tendrá un encuentro con el sector educativo y encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Centenario.

La agenda en Uruguay concluirá el domingo con una misa en la ciudad de Florida, junto al Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país. Tras un almuerzo con los obispos de la Conferencia Episcopal uruguaya y una ceremonia de despedida en el aeropuerto, el Papa partirá a las 15.30 rumbo a Buenos Aires, donde está previsto que aterrice a las 16.30 para comenzar su visita oficial a la Argentina.

El Papa comenzará este viernes una agenda de tres días en el país vecino, con encuentros con el presidente Yamandú Orsi, misas multitudinarias y actividades religiosas en Montevideo, Paysandú y Florida. La llegada de León XIV tendrá además un significado histórico: será el primer pontífice en visitar Uruguay desde los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988. La expectativa por su presencia también estará atravesada por las condiciones climáticas, ya que se pronostican lluvias, ráfagas de viento sur y un marcado descenso de la temperatura desde la noche del viernes y durante parte del sábado.

El cronograma de León XIV en Uruguay Viernes 6 de noviembre 16.30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

17.30: ceremonia oficial en la Plaza Independencia.

18.15: reunión con el presidente Yamandú Orsi.

19.10: visita al Cabildo y rezo de Vísperas en la Catedral Metropolitana. Sábado 7 de noviembre 9.10: llegada a Paysandú.

10: misa multitudinaria en el Parque París Londres.

17: visita a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle.

18: encuentro con el sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

19: vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Centenario. Domingo 8 de noviembre 10.30: misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida.

12.30: almuerzo con los obispos uruguayos.

15.10: ceremonia de despedida en el Aeropuerto de Carrasco.

15.30: partida hacia la Argentina.

16.30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.