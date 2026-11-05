La visita del papa León XIV generará un impacto económico superior a los u$s88 millones en Buenos Aires + Agregar ámbito en









La Ciudad espera recibir más de 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre, entre turistas nacionales e internacionales y excursionistas. Habrá actividades culturales, visitas guiadas y recorridos por templos porteños.

La visita del papa León XIV generará un impacto económico superior a los u$s88 millones en Buenos Aires.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un importante impacto turístico y económico en la Ciudad de Buenos Aires. Según las estimaciones del Ente de Turismo porteño, el acontecimiento atraerá a más de 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre y generará un movimiento económico superior a los u$s88 millones.

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Del total de visitantes previstos, más de 240.000 serán turistas que se alojarán en la Ciudad: unos 165.000 nacionales y 77.000 internacionales. A ellos se sumará alrededor de un millón de excursionistas, es decir, personas que llegarán durante el día sin pernoctar, principalmente para participar de las celebraciones abiertas al público del 9 y el 10 de noviembre.

El movimiento turístico tendrá repercusiones en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios. En ese contexto, el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, destacó la importancia del acontecimiento para Buenos Aires y la oportunidad de recibir a miles de personas que participarán de las actividades religiosas.

La Ciudad espera recibir más de 1,24 millones de visitantes entre el 6 y el 10 de noviembre, entre turistas nacionales e internacionales y excursionistas. Habrá actividades culturales, visitas guiadas y recorridos por templos porteños. Vatican News La agenda de actividades por la visita del Papa Como parte de los preparativos, el Gobierno porteño organizará distintas propuestas culturales y recorridos vinculados con el patrimonio histórico y religioso de la Ciudad. Entre las iniciativas se encuentra una iluminación artística especial, que comenzará a las 20 y alcanzará monumentos emblemáticos como el Obelisco, el Planetario, la Floralis Genérica, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y el Cabildo. También habrá intervenciones lumínicas en 37 templos porteños, entre ellos la Catedral Metropolitana.

En la previa de la llegada del Pontífice, el Ente de Turismo ofrecerá visitas guiadas gratuitas por distintos puntos de Buenos Aires. La programación incluye los Circuitos Papales de Monserrat y Flores, dedicados a repasar la vida y obra del papa Francisco, además del Circuito Mama Antula y Huellas de la Fe.

Las propuestas se completarán con recorridos por San Telmo y los templos de Palermo, con el objetivo de mostrar la historia, la arquitectura y las tradiciones religiosas de distintos barrios. Por otra parte, los trabajadores que necesiten ingresar al perímetro de seguridad establecido durante la visita deberán completar previamente una declaración jurada disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad. El cronograma de actividades de León XIV en Buenos Aires La agenda oficial del Papa contempla actividades en Buenos Aires y Córdoba. Entre los principales compromisos previstos se encuentran: Domingo 8 de noviembre 17: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

17.50: visita al presidente de la República, en Casa Rosada.

18.30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Lunes 9 de noviembre 9.15: visita al personal y los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

16.10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17.30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires. Martes 10 de noviembre 10: actividades previstas en Córdoba.

16.55: regreso a Buenos Aires.

20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles. Miércoles 11 de noviembre 8: visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. La visita también representa una oportunidad para impulsar el turismo religioso y poner en valor el patrimonio histórico porteño. Buenos Aires cuenta con iglesias, basílicas, catedrales y otros espacios de culto que forman parte de su identidad cultural y ofrecen atractivos arquitectónicos y espirituales para los visitantes. A esa oferta se suma la actividad cultural y recreativa de la Ciudad, que cuenta con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol. Además, fue elegida Capital Mundial del Deporte 2027 y mantiene su liderazgo en América en el ranking ICCA de turismo de reuniones.

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