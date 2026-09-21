La visita del papa León XIV a la Argentina se extenderá durante cuatro días, del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, como parte de un viaje por Sudamérica que incluye también a Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país, el Sumo Pontífice mantendrá una intensa agenda de compromisos institucionales, sociales y religiosos distribuidos en cuatro puntos principales: Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
Visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llega a Luján, cuánto tiempo estará y cuáles serán las actividades
El Vaticano confirmó el itinerario oficial de la visita del papa León XIV en el país programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.
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Papa León XIV en la Argentina: cuándo llega a Córdoba, cuánto tiempo estará y cuáles serán las actividades
El recorrido del Santo Padre combinará la actividad protocolar con los principales centros de la vida comunitaria y espiritual de la región. En ese marco, la emblemática localidad bonaerense de Luján fue elegida para albergar el cierre definitivo de su agenda pastoral en suelo argentino, marcando uno de los momentos de mayor concentración de fieles.
El Papa en Luján: cronograma completo
De acuerdo con la confirmación oficial del itinerario, el paso de León XIV por la ciudad de Luján se concentrará en la mañana del miércoles 11 de noviembre, siendo el cierre de su agenda pastoral antes de trasladarse hacia el aeropuerto de Ezeiza para abandonar el país.
El cronograma establecido se desarrollará de la siguiente manera:
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
- 10:00: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)
- 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú
Toda la agenda de León XIV en Argentina 2026
Además de la jornada del 11 de noviembre con la que despedirá su visita, la gira oficial del Papa en Argentina abarca un itinerario con encuentros políticos, celebraciones multitudinarias, reuniones con el sector del trabajo y diálogos interreligiosos.
Domingo 8 de noviembre
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín
- 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
- 17:50: encuentro con el Presidente de la República
- 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal)
Lunes 9 de noviembre
- 09:15: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
- 11:30: Misa masiva en el Monumento de los Españoles.
- 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
- 18:45: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
- 07:30: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba
- 10:00: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
- 16:55: vuelo Córdoba - Buenos Aires
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles
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