Visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo llega a Luján, cuánto tiempo estará y cuáles serán las actividades + Agregar ámbito en









El Vaticano confirmó el itinerario oficial de la visita del papa León XIV en el país programada del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre.

El papa León XIV llega a la Argentina en noviembre para una gira apostólica de cuatro días. @Pontifex

La visita del papa León XIV a la Argentina se extenderá durante cuatro días, del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre, como parte de un viaje por Sudamérica que incluye también a Uruguay y Perú. Durante su estadía en el país, el Sumo Pontífice mantendrá una intensa agenda de compromisos institucionales, sociales y religiosos distribuidos en cuatro puntos principales: Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

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El recorrido del Santo Padre combinará la actividad protocolar con los principales centros de la vida comunitaria y espiritual de la región. En ese marco, la emblemática localidad bonaerense de Luján fue elegida para albergar el cierre definitivo de su agenda pastoral en suelo argentino, marcando uno de los momentos de mayor concentración de fieles.

La visita oficial del Santo Padre en Argentina incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. @Pontifex El Papa en Luján: cronograma completo De acuerdo con la confirmación oficial del itinerario, el paso de León XIV por la ciudad de Luján se concentrará en la mañana del miércoles 11 de noviembre, siendo el cierre de su agenda pastoral antes de trasladarse hacia el aeropuerto de Ezeiza para abandonar el país.

El cronograma establecido se desarrollará de la siguiente manera:

08:00 : visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires

: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires 10:00 : misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

: misa central en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján 13:30 : ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza)

: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) 14:00: partida del vuelo oficial con destino a la ciudad de Lima, Perú El papa León XIV celebrará una Misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de partir hacia Perú. Imagen: Luis Argerich Toda la agenda de León XIV en Argentina 2026 Además de la jornada del 11 de noviembre con la que despedirá su visita, la gira oficial del Papa en Argentina abarca un itinerario con encuentros políticos, celebraciones multitudinarias, reuniones con el sector del trabajo y diálogos interreligiosos.

Domingo 8 de noviembre 16:30 : llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo

: llegada al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo 17:00 : visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín

: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín 17:20 : ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada

: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17:50 : encuentro con el Presidente de la República

: encuentro con el Presidente de la República 18:30: encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (con discurso papal) Lunes 9 de noviembre 09:15 : visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole

: visita a los operadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11:30 : Misa masiva en el Monumento de los Españoles.

: Misa masiva en el Monumento de los Españoles. 16:10 : encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA)

: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) 17:30 : encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín

: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18:45 : celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana

: celebración de Vísperas con el episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal El papa León XIV estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. @Pontifex Martes 10 de noviembre 07:30 : salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba

: salida del vuelo Buenos Aires - Córdoba 09:00 : llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba

: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba 10:00 : Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar

: Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15:15 : encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16:55 : vuelo Córdoba - Buenos Aires

: vuelo Córdoba - Buenos Aires 18:10 : llegada al Aeroparque Jorge Newbery

: llegada al Aeroparque Jorge Newbery 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles

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