Paritarias: el Gobierno ratifica que no homologará el acuerdo de Camioneros y crece la tensión con el gremio

En horas se vence el plazo que le dio el titular del gremio, Pablo Moyano, al Ejecutivo para homologar el acuerdo. En Casa Rosada confirmaron a Ámbito que no homologarán la paritaria del sector.

El Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT) se enfrentan en un clima de creciente tensión avivado en las últimas horas por la falta de homologación del aumento salarial del 45% que el gremio Camioneros acordó con el sector empresarial. El conflicto se acrecentó luego de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , asegurara que no va "a homologar la paritaria a Camioneros” .

Pese a la amenaza del sindicalista, en Casa Rosada ratificaron a Ámbito que no se homologará el acuerdo del gremio. Fuentes de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero , señalaron a este medio que "nadie le va a sacar un dictamen a Cordero bajo presión". "Para Moyano la homologación es un hecho automático, pero la realidad es que el Estado debe velar por todas las partes", argumentaron.

La versión de la cartera que conduce Cordero va en línea con la explicación que dio este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni , quien ratificó en su habitual conferencia de prensa que "va a haber libertad absoluta entre las partes". No obstante, aclaró: "Los acuerdos se están homologado con total normalidad, en el caso de Camioneros hay impugnaciones por una de las partes".

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no se homologará la paritaria de Camioneros.

"La función de la homologación es que no haya impugnaciones, cuando se resuelva en todo caso seguirá adelante el proceso administrativo", completó el funcionario nacional.

Fuentes de diálogo directo con el presidente Javier Milei abonaron -más allá de la explicación en on de Adorni- la versión del ministro de Economía de que lo "esperable" es que ningún acuerdo supere a la inflación. "Si no homologás una no se homologa ninguna", explican.

Pablo Moyano.jpg El líder de Camioneros, Pablo Moyano.

Lo cierto es que, más allá de las explicaciones oficiales y extraoficiales, el encono del Ejecutivo con el clan Moyano no se disimula. Una fuente con despacho en Balcarce 50 señaló que el caso de Camioneros es "particular" y admitió el malestar que causó la amenaza de paro del secretario del sindicato, Pablo Moyano.

"Le gusta amenazar a Pablito", señalaron las mismas fuentes en tono despectivo al tiempo que remarcaron que "su situación judicial no es la mejor". "Es sabido que a Hugo le preocupa mucho que su hijo vaya preso", remarcaron.

Qué pasó con la paritaria de Camioneros

A finales de marzo, el Sindicato de Camioneros acordó con el sector empresario un incremento en los sueldos del 45%, que se abonaría en dos tramos: 25% en marzo y el 20% restante en abril. No obstante, sin embargo, el convenio aún no recibió el visto bueno de parte de la Secretaría de Trabajo.

El detalle es que dicho 25% es parte de un acuerdo firmado por el sindicato y dos de las cámaras empresariales del sector, mientras que la tercera, Fedeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarios del Autotransporte de Cargas), marcó su disidencia.

La no homologación del aumento fue cuestionada por el secretario adjunto de la CGT, Pablo Moyano, quien amenazó con convocar a un paro nacional si la modificación salarial no era firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país”, advirtió Moyano.

El viernes, Nación homologó 22 acuerdos paritarios, pero no el firmado por Camioneros. La particularidad de la acción oficialista tiene que ver con que se aprobó el acuerdo negociado por otro miembro del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentinas (FATSA). La arbitrariedad de la decisión insinúa, en este marco, la intención de provocar un posible choque entre las voluntades de ambos dirigentes.