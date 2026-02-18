Volodimir Zelenski arremetió contra Rusia y lo acusó de querer "prolongar las negociaciones"

El presidente ucraniano consideró que las negociaciones llevadas a cabo en Ginebra "ya podrían haber llegado a la etapa final" y remarcó que el diálogo debe ser "productivo y aumentar las posibilidades de soluciones pacíficas".

El presidente de Ucrania Volodimir Zelenski aseguró este miércoles que Rusia intenta poner trabas en las negociaciones trilaterales llevadas a cabo con Estados Unidos y catalogó esta primera jornada de contactos en Ginebra como "realmente difíciles" . Las delegaciones de los tres países llevan conversaciones de paz en Suiza.

Las negociaciones, impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, comenzaron este martes y se extenderán por dos días. Se trata de la continuación de las conversaciones celebradas a principios de mes en Abu Dhabi en las cuales participaron delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. En aquella ocasión, los involucrados negociaron un intercambio de prisioneros.

Una vez finalizada la jornada, el presidente ucraniano se expresó mediante las redes sociales, donde aseguró: "Las reuniones de ayer fueron realmente difíciles , y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final ".

Zelenski aseveró que las delegaciones trataron tanto " cuestiones militares " como " político-militares " e insistió en que el diálogo debe ser "productivo y aumentar las posibilidades de soluciones pacíficas ", remarcando que esa es la "tarea clara" encomendada a la delegación ucraniana.

En ese sentido, valoró la gestión de Washington para mediar con Rusia y destacó la "atención al detalle y su paciencia" con los representantes de Moscú. Asimismo, resaltó que los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza estuvieran presentes en el Hotel Intercontinental y pudieran reunirse con los enviados de Ucrania.

Para Zelenski, la participación europea es indispensable para la implementación exitosa de acuerdos: "Ucrania no tiene dudas de que los socios son capaces de garantizar la actitud constructiva en el proceso de negociación y, por lo tanto, un resultado digno", señaló.

Por último adelantó que en las negociaciones habrá discusiones en el ámbito humanitario, en cuanto al intercambio de prisioneros de guerra y la liberación de civiles. Sumado a eso, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, señaló que las conversaciones se dieron en grupos de trabajo por zonas dentro de las vías política y militar y se centraron en "aclarar los parámetros y mecanismos de las decisiones discutidas ayer".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2024207498853401004&partner=&hide_thread=false As of today, we cannot say that the outcome of the meetings in Geneva is sufficient. The military representatives discussed certain issues seriously and substantively. However, sensitive political matters, issues of possible compromises, and the necessary meeting of leaders have… pic.twitter.com/wctJOAMsxe — Volodymyr Zelenskyy / (@ZelenskyyUa) February 18, 2026

Por el lado ruso, por el momento no han salido a dar declaraciones de manera oficial, aunque el vocero, Dimitri Peskov, aseguró que la delegación enviada a Suiza cuenta con línea directa con Vladimir Putin, en medio de las críticas por que Moscú haya enviado en esta ocasión a Vladimir Medinski, asesor e ideólogo del mandatario.