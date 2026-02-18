Comunicar seguridad: el desafío de las marcas que cuidan a las personas Por Florencia Melella + Seguir en









En un contexto donde la inseguridad forma parte de la conversación cotidiana, las marcas del sector enfrentan un reto clave: dejar atrás el discurso del miedo y construir mensajes empáticos, claros y coherentes que traduzcan tecnología en tranquilidad real.

﻿: En la industria de la seguridad, la comunicación no puede apoyarse solo en la alerta y la amenaza: hoy el diferencial está en generar confianza, explicar con claridad y acompañar las nuevas formas de habitar el hogar y el trabajo.

Hablar de seguridad no es como hablar de cualquier otro producto o servicio. Implica entrar en un terreno emocional profundo: el hogar, la familia, los hijos, las mascotas, la rutina diaria y, en definitiva, la tranquilidad. En contextos donde la inseguridad ya forma parte de la conversación cotidiana, el verdadero desafío para las marcas no es amplificar el miedo, sino construir confianza.

Durante muchos años, la comunicación vinculada a la seguridad se apoyó en mensajes de alerta, riesgo y amenaza. Sin embargo, ese enfoque hoy muestra límites claros. Las personas ya saben que existen riesgos; no necesitan que se los recuerden. Lo que buscan es entender cómo proteger lo que valoran sin vivir en estado de alarma permanente.

Del miedo a la confianza: un nuevo paradigma en la comunicación de seguridad Comunicar seguridad hoy exige empatía y comprender que no todos los clientes llegan desde el mismo lugar ni buscan lo mismo. No es igual quien instala un sistema pensando en sus hijos, que quien quiere cuidar a sus mascotas cuando no está en su casa, o quien necesita proteger un departamento vacío durante un viaje. Tampoco es igual el mensaje para una familia que para una pyme, un comercio o un depósito.

En este sentido, entender al cliente implica aceptar que, muchas veces, quien contrata el servicio no es quien lo usa todos los días. Y que la decisión no siempre es racional: está atravesada por experiencias previas, frustraciones, miedos y expectativas. Por eso, la comunicación no puede ser abstracta ni técnica, sino humana, cercana, confiable y tangible.

Otro gran desafío es traducir servicios complejos —monitoreo, protocolos, tecnología, inteligencia artificial— en mensajes simples, sin perder profundidad ni rigor. La clave no está en prometer más tecnología, sino en explicar mejor para qué sirve. Mostrar cómo la innovación se integra a la vida cotidiana y acompaña, en lugar de invadir.

En paralelo, el concepto mismo de seguridad está evolucionando. Ya no se trata sólo de evitar entradas, sino de acompañar nuevas formas de habitar: hogares conectados, familias que viajan, personas que monitorean desde el celular, y una mirada más amplia que incluye bienestar, cuidado y prevención. La seguridad dejó de ser reactiva para volverse parte de una experiencia de tranquilidad continua. Para las marcas, esto implica repensar audiencias, mensajes y canales. Pensar ‘mobile first’ no es solo adaptar formatos, sino entender que el celular es hoy una extensión del hogar. Humanizar contenidos no es una moda, sino una necesidad para comunicar servicios que, por definición, tocan fibras íntimas. Finalmente, comunicar temas sensibles requiere coherencia. No se puede construir un mensaje hacia afuera que no esté respaldado por lo que sucede puertas adentro. La confianza se edifica cuando la experiencia real confirma lo que la marca promete. Cuando marketing, operación y servicio hablan el mismo idioma. En un mundo donde la tecnología se volvió accesible y los productos se parecen cada vez más, compartiendo atributos similares, la diferencia no está solo en lo que se ofrece, sino en cómo se lo comunica. Y, sobre todo, desde dónde. En seguridad, comunicar con responsabilidad no es una opción: es parte del servicio. Marketing Manager de ADT para Argentina y Uruguay

