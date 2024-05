También piden un aumento de emergencia para los docentes jubilados, la no modificación de los regímenes jubilatorios y el cese de los despidos en el sector educativo.

Paro docente: qué gremios adhieren y a qué niveles afecta

Tanto los cuatro sindicatos docentes afiliados a la CGT (UDA, AMET, CEA y SADOP) como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) acordaron esta medida de fuerza debido al estancamiento de las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

A pesar de la promesa de respuestas a los reclamos salariales realizada por Pettovello el 6 de este mes, incluida la convocatoria a la mesa paritaria nacional, no se volvieron a contactar con los líderes sindicales del sector educativo.

En tanto, CTERA indicó que "la falta de respuestas han ocasionado pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios – desde diciembre de 2023 hay docentes con salarios de 250 mil pesos -,desfinanciamiento educativo en todas las áreas, ocasionando y profundizando los conflictos provinciales, ante la ausencia del Estado como garante del piso salarial docente y los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema educativo".

Por su parte, Sergio Romero, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), expresó que la "educación debe ser política de Estado y debe estar primera en la agenda de cualquier gobierno democrático que tiene interés por la formación de los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo".

"Lamentablemente me hubiese gustado hacer una conferencia de prensa para decir que los docentes ganamos bien, que los jóvenes están dentro de las unidades escolares pero no lo podemos decir y el responsable de esto es el Gobierno nacional. Tienen que asumir la responsabilidad. No le han podido dar respuesta al colectivo de trabajadores de la educación y al sistema educativo en su conjunto", sostuvo.

¿Hay clases este jueves en CABA por el paro docente?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el resto del país, se verá alcanzada por un paro nacional docente este jueves, el cual suspenderá las clases de todos los niveles durante toda la jornada, en reclamo por una recomposición salarial de los trabajadores de la educación.

CTERA realizará una concentración frente al Congreso de la Nación el próximo jueves, para exigir a las comisiones de la Cámara de Diputados el tratamiento de financiamiento universitario y restitución del FONID. Sobre este último punto, se trata del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que cubre entre el 10% y 15% de los salarios de los docentes en el país, creado en 1998 y que el Gobierno eliminó a fines de marzo.

Paro docente: qué reclaman los sindicatos docentes

Según detalló CTERA, los docentes reclaman:

Urgente convocatoria a la paritaria nacional docente.

nacional docente. Restitución del FONID - que implica una disminución del salario entre un 10% y un 20%.

- que implica una disminución del salario entre un 10% y un 20%. Financiamiento para las escuelas y las universidades públicas.

para las escuelas y las universidades públicas. Más presupuesto educativo.

educativo. Envío de recursos para infraestructura escolar.

escolar. Envío de fondos para comedores escolares.

escolares. Financiamiento para programas educativos.

educativos. Urgente aumento de emergencia a los salarios de las docentes y los docentes jubilados .

de las docentes y los docentes . No al traspaso de las cajas provinciales a la Nación.

provinciales a la Nación. No a la modificación de los regímenes jubilatorios docentes nacionales y provinciales.

docentes nacionales y provinciales. Cese de los despidos y reincorporación de todos los trabajadores despedidos en las áreas educativas de la Nación.

Paro docente: ¿habrá clases en los colegios privados?

Si bien SADOP, el gremio que agrupa a los docentes de educación privada, se sumó a la convocatoria del paro, desde la Asociación de institutos de enseñanza privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) indicaron que su adhesión no es representativa en la cantidad de afiliados.

En este sentido, se espera que la mayoría de los colegios privados abran sus puertas con normalidad y continúen con el dictado de clases programado.

¿Qué es el FONID?

Otra de las demandas exigidas por los gremios docentes que paran este 23 de mayo es la restitución del FONID. Se trata del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual tenía como objetivo reforzar el salario de los maestros de todo el país a través de la transferencia de recursos adicionales.

Estos provenían de un impuesto específico y significaba una suba de entre el 10 y el 20 por ciento en los salarios de los docentes. No obstante, a principios de este año, el Gobierno confirmó su eliminación y lo hizo efectivo a través de un DNU.