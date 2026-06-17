"Paro a la francesa": la CGT recibe a confederaciones de sindicatos y evalúan nuevas medidas de fuerza Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









La central obrera evalúa una respuesta a la avanzada oficial para aplicar la reforma laboral y obligar a renegociar los convenios colectivos de trabajo. Este punto promete generar más conflictividad en un mercado donde los salarios registrados vienen perdiendo poder adquisitivo.

La CGT evalua el modelo de su par de Francia, donde realizaron paros escalonados para frenar la reforma previsional de Emmanuel Macrón.

La CGT prepara una respuesta a la avanzada del Gobierno para aplicar la reforma laboral. El triunvirato recibirá este miércoles a confederaciones de sindicatos molestos por la situación social y la intimidación oficial para rediscutir convenios colectivos. Según confiaron fuentes gremiales a Ámbito, ante el poco consenso para un nuevo paro general, algunos dirigentes irán con la propuesta de realizar "un paro la francesa", una idea tomada de experiencias recientes del país europeo. La conducción cegetista está dispuesto a escuchar y no descartan ninguna opción.

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En los últimos días, el malestar creció de sobremanera en los sindicatos. Valiéndose de la reforma laboral, el Ministerio de Capital Humano empezó a convocar a gremios y empresas para renegociar convenios colectivos de trabajo y se encendieron las alarmas. "Está claro que la situación no da para más... Si se caen los convenios, va haber mayor malestar de los trabajadores, sobre todo si empiezan a perder derechos y esto sin dudas va a provocar más conflicto...", advirtieron a este medio cerca de Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). No son los únicos que prevén un escenario tenso para los próximos meses.

Para discutir esta situación, la Confederación General del Trabajo (CGT) recibirá este miércoles a las 11 a la CATT y confederaciones que agrupan a sindicatos de la industria, la alimentación y la energía para analizar opciones para un plan de lucha. Según confirmó a Ámbito Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), desde la CATT llevarán a la reunión la propuesta de "un paro a la francesa". Es decir, escalonar medidas de fuerzas de diferentes gremios a lo largo de semanas, tal como lo hicieron sus pares franceses contra la reforma previsional del Emmanuel Macron. De esta manera, un día podría haber un paro del transporte, otro de bancarios, a la semana siguiente de la educación, y así sucesivamente con otras actividades.

CGT acto 30 de abril 4 En la CGT descartan un paro general, pero evalúan otras alternativas ante los reveses por la reforma laboral. Mariano Fuchila

Se aleja la posibilidad de un paro general La opción "francesa" es analizada por la cúpula de la CGT, envalentonada por el respaldo que consiguieron en la última reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Reconocen que el malestar está creciendo por el atraso de salarios y la aplicación de la reforma laboral, pero creen que no están dadas las condiciones para un nuevo paro general. En particular, evalúan que no pueden garantizar la adhesión de sindicatos clave como la UTA y La Fraternidad (Trenes), condicionados por el Gobierno por la aplicación de multas millonarias ante el desacato de conciliaciones obligatorias dictadas por la Secretaria de Trabajo de Julio Cordero.

La otra razón en contra del paro general es el efecto breve. Ese día puede paralizar el país, pero después todo se mueve a mover sin resultados concretos, sobre todo con un gobierno reacio a dialogar con los sindicatos, como el de Javier Milei. "No alcanza con un paro. Hay que tener un plan sostenido en el tiempo y sumando a otros sectores de la sociedad que también están sufriendo el ajuste", afirmó Brey ante la consulta de este medio. En el triunvirato juegan al misterio, pero anticipan que pronto se tomarán nuevas medidas para retomar la iniciativa tras los reveses en los tribunales, donde uno a uno fueron rechazados los planteos de la CGT contra la reforma laboral. "Pronto habrá novedades", dicen cerca de Jorge Sola, uno de los triunviros. En la reunión del miércoles no se decidirá nada, pero la semana que viene habrá una reunión del Consejo Directivo Nacional, el único órgano con la capacidad para llamar a medidas de fuerza. ¿Se convocarán en francés? Quizás sea el tiempo de innovaciones en el reclamo sindical.

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