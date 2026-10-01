Patricia Bullrich en IDEA: "Si tenemos una infraestructura y un costo argentino más caro, es difícil competir en igualdad de condiciones" + Agregar ámbito en









La senadora por La Libertad Avanza dio una conferencia de prensa en la previa de su exposición en la 62° edición del coloquio IDEA. En su línea de las últimas semanas, la legisladora volvió a asegurar que los cambios en la macroeconomía deben impactar en el bolsillo de las familias.

Bullrich volvió a exigir que los cambios en la economía impacten sobre la realidad de las familias.

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo presente en la 62° edición del coloquio IDEA que se lleva adelante en Mar del Plata. Antes de su exposición - pactada para las 12:45 - la funcionaria brindó una conferencia de prensa donde analizó el rumbo económico, pidió que los cambios impacten en el bolsillo de las familias y habló del tablero de cara a las elecciones 2027. "Si tenemos infraestructura más cara y si tenemos un costo argentino más caro, cuesta que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones", explicó sobre los desafíos actuales del programa del Gobierno.

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"Los 3 años de Gobierno, los cambios que se han hecho se tienen que verificar en cada familia y eso significa velocidad, velocidad en los cambios y que los cambios que se están haciendo, muchos de los cuales son muy importantes, por ejemplo, que vayan mostrando rápidamente un horizonte para todas las empresas", agregó la exministra de Seguridad.

En este sentido, Bullrich sinceró: "Sabemos que eso genera problemas, no se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, también se necesita el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades, pero es necesario que Argentina sea un país que compita en igualdad de condiciones con todos los países que comercia".

"Es necesario para la industria, para la construcción, para el comercio, porque si el comercio argentino tiene una carga impositiva 3 veces más alta que el chileno o que el brasilero, entonces, su competencia, su precio final va a ser mucho más elevado. Entonces, esos son los temas importantes que uno tiene que pensar en este momento para que todas las reformas que se están haciendo lleguen al día a día del del ciudadano, y eso se pueda reflejar en una economía familiar mucho más amable", concluyó sobre el análisis.

Sobre la advertencia del J.P Morgan por una posible recesión, Bullrich contestó: "Eso es un tema que, en este momento, hay que revisar números, ver qué pasa en los últimos trimestres. Si esos trimestres son recesivos o no, aún no está no están los números. Así que prefiero no opinar de un tema que que no está todavía claro".

El tablero electoral de cara a 2027 Más allá del panorama económico, Bullrich también fue consultada sobre el rumbo de la estrategia política del Gobierno. En los últimos meses, la senadora protagonizó algunas intervenciones que marcaron matices respecto del discurso más duro de la Casa Rosada, entre ellas su posición sobre el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027. En un escenario marcado por el desgaste de la imagen del Presidente y con la carrera electoral de 2027 ya en marcha, Bullrich respondió sobre la posibilidad de competir como candidata. "Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder. El retroceso, cuando vino Alberto Fernández, fue muy negativo para el país", expresó Bullrich y ejemplificó con las reelecciones que no consiguieron presidentes no peronistas como Raúl Alfonsín y Mauricio Macri. "Es importante, en este momento, que este proyecto vigente pueda avanzar. ¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé, no es lo que me preocupa, creo que lo importante son las ideas, lo importante es el el proyecto que tiene que sumarle esto que yo recién decía, que es una mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino", agregó. Bullrich remarcó que fue elegida senadora durante el 2025 y que le quedan casi "6 años por delante" de gestión. "Con esas premisas, con esas consignas, cómo, digamos, se va a ordenar la oferta electoral, es algo que aún extenderemos cuáles van a ser las alianzas, cómo se va a ordenar la oferta electoral", sentenció.