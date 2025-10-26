Patricia Bullrich agradeció la "confianza" y prometió "tener los brazos abiertos para construir mayorías"







La senadora electa por la provincia de Buenos Aires celebró la victoria de La Libertad Avanza y destacó que "el esfuerzo tiene sentido".

Patricia Bullrich aseguró tener "los brazos abiertos" para hacer acuerdos en el Senado. Mariano Fuchila

La ministra de Seguridad y senadora electa, Patricia Bullrich, celebró los resultados electorales, que consagraron a La Libertad Avanza como la fuerza más votada en todo el país y agradeció la "confianza, el mensaje y la esperanza". Con la mira puesta en su mandato en la Cámara alta, se mostró dispuesta a hacer acuerdos con todos los que "comparten una idea de cambio".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sobre este punto, la candidata, que se impuso en la ciudad de Buenos Aires con el 50,28% de los votos, sostuvo: "A aquellos que fueron parte de otras listas pero que comparten una idea de cambio, vamos a tener los brazos abiertos en el Senado para construir las mayorías".

Respecto al resultado de los comicios, reafirmó el lema de la campaña libertaria y sostuvo que "el esfuerzo tiene sentido". En ese sentido, apuntó: "Se reconoce que la ley se cumple en serio y la libertad requiere este orden que estamos llevando adelante".

En esta línea, destacó la gestión de La Libertad Avanza desde la llegada la Casa Rosada y aseguró que fue "difícil pero vale la pena y hoy la sociedad le dio a este proyecto un apoyo enorme, impresionante a lo largo y a lo ancho de la Argentina".

"Lo importante es no volver atrás. Vamos hacia adelante, sigamos construyendo este cambio. Pensemos que hoy millones de argentinos pusieron en el presidente Milei una capacidad para ser gobierno", remarcó Bullrich.

Para concluir su discurso en el búnker de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador, Bullrich dijo: "A los argentinos, hoy han dado un gran paso que es darle gobernabilidad popular al presidente Javier Milei una vez más". Javier Milei se mostró dispuesto a hacer acuerdos con gobernadores Luego de la intervención de la ministra de Seguridad, habló en el mismo escenario el Presidente, quien también hizo énfasis en su disposición a hacer acuerdos con la oposición dialoguista. "Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", dijo con un tono moderado y dispuesto a hacer nuevos acuerdos en el Congreso. Celebró la victoria de oficialismos provinciales y destacó que son "actores racionales, pro capitalistas y a los que 1+1 les da 2". "Por eso queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. Ahora sí, podremos convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", dijo Milei en esta línea.