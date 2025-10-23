Patricia Bullrich apuntó contra los opositores que se movilizan en los actos de campaña de Javier Milei

La funcionaria fue contra los opositores por los disturbios en los actos de campaña del Presidente. Este jueves hace un cierre en Santa Fe donde hay convocatoria una hora antes del acto libertario.

“El problema fundamental es que cada vez que hay un acto de Milei se hace un acto en contra.", señaló la ministra.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , apuntó contra los grupos opositores que organizan movilizaciones en los actos del presidente Javier Milei . En las últimas semanas se registraron incidentes en la ciudad de Santa Fe, en el conurbano bonaerense y en la provincia de Formosa .

Acompañado de candidatos libertarios de todas las provincias, Milei concluye hoy su agenda electoral en la ciudad santafesina luego de una gira por todo el país.

En la antesala de lo que será un importante operativo de seguridad, Bullrich habló sobre la posibilidad de enfrentamientos con manifestantes movilizados bajo la consigna “Milei persona no grata”.

“Vamos a hacer todo para que no los haya. Escuché al intendente [Pablo Javkin] diciendo que tenía cierto miedo a que pase algo. Es nuestro acto. ¿Por qué tienen que venir a molestar y no hacen el suyo y punto?“, señaló.

Si bien aún no están definidos los detalles del operativo, la ministra volvió a cuestionar a la oposición por realizar marchas en cercanía de los eventos del oficialismo.

“El problema fundamental es que cada vez que hay un acto de Milei se hace un acto en contra. Que hagan lo que quieran donde quieran, pero dejen que sea una campaña normal y no utilicen a las fuerzas federales todo el tiempo”, dijo en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

En esa línea, la funcionaria advirtió sobre posibles choques y lanzó: “¿Quieren que tengamos un combate cuerpo a cuerpo? Nos ha pasado en varios actos que en la desconcentración la gente que se va caminando sufre golpizas".



Además, enfatizó en que desean "cuidar a los ciudadanos que quieran acercarse y a la gente que anda por la calle. No puede ser que se arme un combate. Que lo hagan otro día [a su acto]. Parece un poco ridículo esto”.

Para este jueves, se espera una movilización opositora convocada por la CTA Rosario, organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, según La Capital. Con la consigna “Milei persona no grata”, la marcha será a las 17.30 en la plaza de la Cooperación previo al acto libertario, pactado para las 19.

Recta final a las elecciones: Javier Milei cierra en Rosario, mientras que el peronismo se mostrará unido en San Martín

Las diferentes fuerzas políticas encaran la recta final rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre y realizan sus cierres de campaña antes de la veda.

Así, se espera que el presidente Javier Milei participe del acto final de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en medio de un clima tenso. Por su parte, el peronismo se mostrará unido en la localidad bonaerense de San Martin, tras múltiples actividades en el interior y el conurbano bonaerense.

Los actos finales de las distintas fuerzas que competirán en los comicios de medio término comenzaron el pasado miércoles, debido a que la veda electoral entrará en vigencia el viernes 24 de octubre a las 8:00 y se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación.