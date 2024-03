Patricia Bullrich encabezó el primer Consejo de Seguridad Interior del año

"Acá están todas las banderas y queremos trabajar con todos independientemente del partido de cada uno. Cuando un delincuente mata a una persona no le pregunta de qué partido político es", señaló Bullrich frente a los ministros provinciales y expresó que "no vamos a tener ningún 'no' con ninguna provincia. Para nosotros, todas las provincias argentinas son parte de este esfuerzo nacional de policía".