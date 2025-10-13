Patricia Bullrich lanza el Plan Paraná para fortalecer la seguridad en la hidrovía







Se trata de una nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabeza el anuncio del Plan Paraná.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanza este lunes el Plan Paraná, una nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná.

La presentación se realizará en la Dársena 3 de la Prefectura Naval en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las autoridades detallaron que este plan es una “nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional”.

Durante la presentación se llevará a cabo una comunicación en directo con la Secretaria de Seguridad, Jefes de la Fuerza, autoridades provinciales y personal abocado a las tareas desde Chaco.

Luego, la ministra de Seguridad tiene previsto sumarse a la comitiva que viajará junto al presidente Javier Milei a Estados Unidos, en donde mantendrá su primera bilateral con su par Donald Trump.