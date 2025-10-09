Patricia Bullrich reconoció fallas en la Boleta Única de Papel y apuntó contra la Justicia Electoral

La ministra de Seguridad habló de que el método de votación causó dificultades imprevistas. De este modo, cuestionó la decisión judicial de no aceptar la inclusiónd de Diego Santilli como cabeza de lista.

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , admitió este miércoles que el nuevo esquema de votación con Boleta Única de Papel generó dificultades imprevistas dentro del proceso electoral, especialmente tras la salida de José Luis Espert de la lista bonaerense.

“ Cambiamos el Sistema Electoral de una manera única ”, afirmó en una entrevista televisiva, aunque advirtió: “ Fijate los problemas que tenemos ahora con la Boleta Única de Papel, nadie pensó que se podía bajar un candidato ”.

Sus declaraciones surgieron luego de que la Justicia Electoral rechazara el pedido del oficialismo libertario de reemplazar a Espert por el diputado del PRO, Diego Santilli, como primer candidato a diputado nacional, tras la renuncia del economista envuelto en el escándalo con el empresario Fred Machado , acusado de mantener vínculos con el narcotráfico internacional.

Bullrich, que competirá en las elecciones del 26 de octubre por una banca en el Senado , aseguró que, en caso de resultar electa, asumirá su escaño y garantizó que el Ministerio de Seguridad continuará con la misma línea de gestión.

“ Es una decisión del Presidente, pero la determinación es mantener la misma política que hemos llevado adelante. Hemos logrado muchas cosas y espero que haya continuidad, porque la gestión ha sido valorada y quien venga tiene que tener la misma dinámica que el que las hace las paga. De ahí no nos corremos”, subrayó.

Boleta única de Papel CNE

Pérdida del voto joven y diferencias de estilo

Consultada por el retroceso electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires —donde el oficialismo perdió por 13 puntos—, la ministra consideró que el espacio debe recuperar la adhesión de los jóvenes.

“Milei siempre tuvo una conexión especial con los jóvenes, que hace mucho que no tenía ningún político. Soy de otro estilo”, señaló, en referencia al acto que el presidente encabezó en el Movistar Arena. Agregó: “No me veo haciendo un show de música. Lo que sí me gustó, no la parte canto, sino la profundidad de las ideas”.

En esa línea, marcó distancia con los formatos más performáticos de la política moderna: “Mostrar mediante un método diferente una profundidad de ideas. No me subiría al escenario. Tampoco me gustaba cuando Macri bailaba porque no es mi personalidad. Soy más dura o austera”.

Apertura al diálogo con Juntos por el Cambio

Bullrich se mostró dispuesta a reconstruir lazos con los partidos que integraron Juntos por el Cambio, aunque lanzó un mensaje directo a Mauricio Macri. “Tiene que comportarse más como un exPresidente que como el titular de un partido”, afirmó, y agregó: “Hay que construir una mayoría estable. Eso se da entre aquellos que acompañaron a Milei en la segunda vuelta, eso fue Juntos por el Cambio”.

La funcionaria destacó la necesidad de “construir un país con una mirada liberal clara y pinceladas de miradas que en Juntos por el Cambio convivían”, y reiteró: “El Presidente de un partido discute cargos y él debe estar más en exPresidente”.

Por último, Bullrich reconoció que el Gobierno de Javier Milei debe mejorar su manera de vincularse con otros sectores políticos. “El gran punto de cambio es que la negociación, el diálogo tiene que ser para cambiar”, sostuvo, al tiempo que defendió el trabajo del mandatario en ese sentido.

“Cada actor, no solo el Gobierno, debe dar un paso hacia el cambio. Tampoco se puede explicar en política que alguien se siente maltratado. Si alguien se siente maltratado es un poco ingenuo”, concluyó.