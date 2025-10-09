Antisemitismo: detuvieron al vecino de Palermo que agredió a una mujer y su bebé por ser judíos







Fue imputado por “tentativa de homicidio” y la causa quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli.

Michelle Imán Schmukler, la mujer agredida por un vecino por ser judía.

El vecino del barrio porteño de Palermo acusado de agredir el pasado fin de semana a una mujer y a su bebé por ser judíos fue detenido y quedó imputado por “tentativa de homicidio”.

Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la prensa mientras que la causa quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli.

"Cuando se pelea por las cosas, se consiguen. Gran trabajo del fiscal Stornelli en este caso: el agresor, preso por tentativa de homicidio. El que las hace, las paga", publicó la funcionaria en su cuenta de X (ex Twitter) junto a una foto con la pareja agredida y la diputada del PRO, Sabrina Ajmechet.

El hombre que fue identificado como Mariano Andrés Corera, agredió el último fin de semana, a la influencer Michelle Imán Schmukler. El grave caso de antisemitismo se hizo público luego de que la mujer subiera un video en sus redes sociales para contar lo sucedido.

Schmukler relató que se encontraba en el patio de su departamento junto a su hijo de ocho meses, cuando su vecino la agredió verbalmente y arrojó un fierro hacia la planta baja.

El que las hace, las paga. pic.twitter.com/farLiI2TiL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2025 El agresor se lamentó por "no haber tenido puntería" "Escuché a una persona diciendo 'judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco'", expresó Michelle en el video, y confirmó que ya había hecho la denuncia formal. Luego, su esposo -Idán- llamó a la policía y hasta confrontó al agresor, quien admitió su culpabilidad pero se lamentó por "no haber tenido puntería". "Tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención", añadió la mujer. La Justicia también le ordenó a Corera una prohibición de acercamiento hacia la denunciante y su familia.