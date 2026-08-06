El Senado bloqueó el voto remoto de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama + Agregar ámbito en









La Cámara alta aprobó una moción impulsada por Patricia Bullrich para que el pedido de participación virtual de la senadora de Unión por la Patria sea analizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La medida también alcanzó al radical Flavio Fama, quien se recupera de una cirugía.

Anabel Fernández Sagasti no pudo participar de manera remota en la sesión tras la decisión del Senado de enviar el tema a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado rechazó este jueves habilitar el voto remoto de la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti para la sesión en la que se debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. De esta manera, la legisladora mendocina, que cursa un embarazo avanzado, no podrá participar del tratamiento de la iniciativa. La decisión también dejó sin posibilidad de intervenir al radical Flavio Fama, quien se encuentra en recuperación tras una cirugía.

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Al inicio de la sesión, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, presentó una moción para que la cuestión sea tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, al considerar que el voto no presencial requiere una discusión reglamentaria. "Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del reglamento, este tema se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que el cuerpo pueda expedirse sobre el régimen de licencias y voto no presencial", sostuvo Bullrich en el recinto.

La propuesta fue aprobada por el Senado y no recibió objeciones del bloque de Unión por la Patria, que acompañó la moción del oficialismo. Como consecuencia, el mecanismo de participación remota quedó sin efecto para la sesión de este jueves.

Según explicaron fuentes del bloque peronista, el espacio tomo esta postura para evitar que se genere un antecedente que habilite, en el futuro, pedidos de voto remoto por distintas circunstancias personales sin un marco reglamentario específico. En ese sentido, señalaron que "se abría el juego" para que cualquier senador pudiera solicitar participar fuera del recinto ante eventuales inconvenientes.

En su solicitud, Fernández Sagasti había remarcado que la imposibilidad de viajar no le impedía ejercer sus funciones legislativas y defendió el uso de herramientas virtuales. "Existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema, no veo por qué se me pueda negar este pedido", sostuvo. La senadora también aclaró que su planteo no estaba relacionado con la licencia por maternidad que le corresponde y que hará uso de ella cuando llegue el momento. "Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada", argumentó. La resolución firmada previamente por Villarruel autorizaba la participación remota de la legisladora "con voz y voto" desde la Legislatura de Mendoza, pero esa decisión quedó sin efecto tras la votación del pleno.