Bitcoin crece hasta los u$s92.000, mientras aumenta la cautela tras el ataque de EEUU a Venezuela

La principal criptomoneda se vio favorecida por las acciones tecnológicas, aunque se enfrió su demanda.

El mercado de las criptomonedas opera al alza, liderado por Bitcoin (BTC) que sube 1,5% hasta los u$s92.542 y muestra un repunte del 6,68% semanal , según Binance . Asimismo, Ethereum (ETH) aumenta 0,3% y alcanza los u$s3.144.

Las altcoins siguen esta tendencia, con crecimiento del 2,1% en Ripple (XRP), del 2,4% en BNB , del 0,7% en Solana (Sol) y del 1,2% en Lido Staked Ether (STETH).

Bitcoin se benefició de las ganancias en las acciones tecnológicas , debido a que los inversores se mostraron más optimistas sobre las perspectivas del sector con la inteligencia artificial (IA). Asimismo, espera por la publicación de una serie de datos económicos clave, principalmente los datos de nóminas no agrícolas de EEUU para diciembre .

Sin embargo, creció la cautela en el mercado, como consecuencia del ataque que llevó a cabo el país norteamericano contra Venezuela , que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Mientras que el mandatario venezolano declarará ante el tribunal estadounidense, Donald Trump declaró: “ Nosotros vamos a gobernar el país hasta que haya una transición segura y racional”.

Por otra parte, el presidente de EEUU avisó: “Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras , las más grandes del mundo, entren a Venezuela, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera y empiecen a generar ingresos para el país” .

En este contexto de incertidumbre geopolítica, en la que tanto países latinoamericanos como China y Rusia repudiaron el accionar del republicano, aumentó la demanda de activos refugio, con el oro y el dólar recibiendo fuertes ofertas, más no la de las criptomonedas.

"Existen informes que indican que Venezuela podría poseer entre 600.000 y 660.000 bitcoins, lo que la ubicaría entre los mayores tenedores de BTC a nivel global", explica Carolina Gama, country manager de Bitget, lo que añade una capa de atención al mercado.

"Los ETFs spot de Bitcoin registraron alrededor de u$s 459 millones en entradas durante la última semana, lo que demuestra que el interés institucional sigue activo. Los datos on-chain continúan siendo constructivos, con salidas de BTC y ETH de los exchanges y una oferta de stablecoins en niveles récord", añade.

De hecho, desde Bitget consideran que la principal criptodivisa podría avanzar hacia la zona de los u$s105.000, "reforzando su papel como un activo relevante en un contexto global cada vez más complejo".