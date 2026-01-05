SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
5 de enero 2026 - 10:48

Bitcoin crece hasta los u$s92.000, mientras aumenta la cautela tras el ataque de EEUU a Venezuela

La principal criptomoneda se vio favorecida por las acciones tecnológicas, aunque se enfrió su demanda.

A cuánto cotiza la principal criptodivisa este lunes 5 de enero.

A cuánto cotiza la principal criptodivisa este lunes 5 de enero.

Pixabay

El mercado de las criptomonedas opera al alza, liderado por Bitcoin (BTC) que sube 1,5% hasta los u$s92.542 y muestra un repunte del 6,68% semanal, según Binance. Asimismo, Ethereum (ETH) aumenta 0,3% y alcanza los u$s3.144.

Las altcoins siguen esta tendencia, con crecimiento del 2,1% en Ripple (XRP), del 2,4% en BNB, del 0,7% en Solana (Sol) y del 1,2% en Lido Staked Ether (STETH).

Informate más
Embed

Conflicto en Venezuela y acciones tecnológicas marcan el pulso

Bitcoin se benefició de las ganancias en las acciones tecnológicas, debido a que los inversores se mostraron más optimistas sobre las perspectivas del sector con la inteligencia artificial (IA). Asimismo, espera por la publicación de una serie de datos económicos clave, principalmente los datos de nóminas no agrícolas de EEUU para diciembre.

Por otra parte, el presidente de EEUU avisó: “Haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras, las más grandes del mundo, entren a Venezuela, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera y empiecen a generar ingresos para el país”.

En este contexto de incertidumbre geopolítica, en la que tanto países latinoamericanos como China y Rusia repudiaron el accionar del republicano, aumentó la demanda de activos refugio, con el oro y el dólar recibiendo fuertes ofertas, más no la de las criptomonedas.

"Existen informes que indican que Venezuela podría poseer entre 600.000 y 660.000 bitcoins, lo que la ubicaría entre los mayores tenedores de BTC a nivel global", explica Carolina Gama, country manager de Bitget, lo que añade una capa de atención al mercado.

"Los ETFs spot de Bitcoin registraron alrededor de u$s 459 millones en entradas durante la última semana, lo que demuestra que el interés institucional sigue activo. Los datos on-chain continúan siendo constructivos, con salidas de BTC y ETH de los exchanges y una oferta de stablecoins en niveles récord", añade.

De hecho, desde Bitget consideran que la principal criptodivisa podría avanzar hacia la zona de los u$s105.000, "reforzando su papel como un activo relevante en un contexto global cada vez más complejo".

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias