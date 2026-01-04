El peronismo se unifica para rechazar el bombardeo de EEUU a Venezuela

Con Cristina Fernández de Kirchner dada de alta y al frente del PJ nacional , los distintos sectores del peronismo c erraron filas este fin de semana , con matices, para rechazar la intervención y bombardeo de Estados Unidos sobre Venezuela. Desde el Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , pasando por el Frente Renovador de Sergio Massa y La Cámpora de Máximo Kirchner , se expresó una condena unánime a la injerencia militar de Washington sobre América Latina y advirtieron sobre la intención de Donald Trump de avanzar sobre los recursos naturales de la región.

En medio de la tensión interna que atraviesa el peronismo por el proceso de renovación de autoridades en al provincia de Buenos Aires, donde deberá definirse la sucesión de Máximo Kichner al frente del PJ bonaerense , la crisis de Venezuela compactó a los distintos campamentos a través de distintos comunicados que coincidieron en condenar el accionar de Estados Unidos que derivó con la detención y traslado de Nicolás Maduro a una cárcel en Brooklyn, Nueva York.

"Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela , que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía" , advirtieron desde la cuenta oficial del Partido Justicialista nacional. Esta mañana, la expresidente realizó un posteo desde su cuenta personal tras haber sido dada de alta por un cuadro de peritonitis, donde asegura que "Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".

Kicillof también manifestó su rechazo en redes sociales en línea con el documento del PJ al afirmar que "la provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente. Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo".

El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof está anotado en la carrera por el control del PJ bonaerense de cara a las internas convocadas para el 15 de marzo próximo, y a pesar del veto explícito del kirchnerismo a la posiblidad de que Verónica Magario se convierta en la nueva titular del partido en la provincia. De acuerdo al cronograma aprobado por la Junta Electoral del peronismo bonaerense el 22 de enero deberán publicarse los padrones de afiliados mientras que el 3 de febrero se deberán presentar los avales. Pero la fecha clave que asoma para el PJ bonaerense es el 8 de febrero cuando se definirá si habrá unidad entre el MDF y La Cámpora, día en el que opera el cierre para la presentación de candidaturas para la presidencia del Consejo partidario.

Desde la agrupación que lidera el hijo de Cristina publicaron un documento titulado "No a la intervención militar por petróleo, América Latina es libre y soberana", donde aseguran que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela "representa una gravísima violación a la soberanía de la región, al derecho internacional y un acto de imperialismo explícito y violento. Reafirmamos que América Latina debe ser preservada hoy y siempre como un territorio de paz". "Los bombardeos en el territorio del pueblo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro representan un peligro extremo para toda la región y responde a una lógica de saqueo, control y dominación que pretende Estados Unidos sobre los recursos estratégicos de los pueblos de América Latina y particularmente sobre el petróleo de Venezuela", advierten.

Además le apuntan al presidente argentino al afirmar que "Javier Milei respaldó la intervención militar demostrando una vez más que es un auténtico empleado de Donald Trump y que prefiere ser un buen alumno de los yankees antes que plantarse para defender los intereses de su pueblo. El mismo presidente que planea entregar nuestros recursos naturales con el RIGI, que traiciona el reclamo sobre Malvinas y que festeja con el embajador Lamelas la prisión de Cristina".

El Frente Renovador de Massa también rechazó "de manera categórica cualquier invasión o intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. La legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero, sino por el propio pueblo, a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos". Sin embargo, el massismo se encargó de aclarar la falta de legitimidad y legalidad del gobierno de Maduro al poner de manifiesto que "nuestra posición ha sido clara y sostenida en múltiples ocasiones. La última vez, exigimos transparencia electoral, la publicación de las actas y señalamos la opacidad del proceso político venezolano. Pero ninguna irregularidad institucional puede ser utilizada como justificación para una invasión, que solo agrava el sufrimiento de la población civil y viola el principio de autodeterminación de los pueblos".

"Asimismo, advertimos que la decisión del gobierno de Donald Trump de atacar Venezuela, invocando acusaciones de "narcoterrorismo" y eludiendo el debate y la autorización del Congreso de los Estados Unidos, constituye en sí misma una decisión antidemocrática y unilateral, que desconoce los controles institucionales y el principio de división de poderes que rige en todo sistema republicano. La democracia no se impone por la fuerza. El futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, sin injerencias externas y con plenas garantías democráticas. Esperamos una pronta resolución del conflicto, con el menor daño posible para el territorio y la población venezolana, en el marco del diálogo, la paz y el respeto al derecho internacional", agergaron.

En la liga de gobernadores peronistas también expresaron su rechazo a través del riojano Ricardo Quintela quien en redes sociales dejó en claro que "el Gobierno de la provincia de La Rioja expresa su profunda preocupación y condena enérgica frente a los hechos de violencia registrados en la República Bolivariana de Venezuela, que ponen en riesgo la vida de civiles y vulneran principios fundamentales del derecho internacional".