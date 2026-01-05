Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras enviar señales de cooperación a Donald Trump + Seguir en









Delcy Rodríguez jura este lunes como presidenta interina de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, en una decisión respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y las Fuerzas Armadas, en un contexto de fuerte presión internacional y disputa diplomática con Washington.

La ceremonia se realizará ante la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. La asunción se produce tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que declaró la “ausencia forzosa” de Maduro y habilitó a la vicepresidenta ejecutiva a asumir el mando del Ejecutivo. El máximo tribunal calificó la detención del mandatario como un “secuestro” y una “agresión extranjera”.

Rodríguez, considerada la figura más poderosa del círculo íntimo de Maduro, asume el control formal del gobierno en un escenario de alta inestabilidad política y económica. La dirigente cuenta con el respaldo explícito del alto mando militar, actor clave en la gobernabilidad venezolana, y concentra poder político, jurídico y diplomático en un momento de máxima tensión institucional.

Nicolás Maduro Delcy Rodríguez La dirigente chavista asume el control del Ejecutivo con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia y de las Fuerzas Armadas. La presión de Donald Trump y señales contradictorias La asunción ocurre luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que Rodríguez podría encabezar una etapa de transición en Venezuela y deslizó que hubo contactos con el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump sostuvo que la dirigente “podría colaborar” con Washington, aunque advirtió que, de no alinearse, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”.

En un mensaje posterior difundido en redes sociales, Rodríguez adoptó un tono más conciliador y expresó su voluntad de construir “relaciones respetuosas” con Estados Unidos. Sin embargo, en declaraciones televisadas desde Caracas, mantuvo un discurso confrontativo y reiteró que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana. La asunción se produce en medio de fuertes presiones de Washington y versiones de contactos con la administración de Donald Trump. “Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, afirmó Rodríguez, al denunciar la operación estadounidense como una violación del derecho internacional. Quién es Delcy Rodríguez Abogada de 56 años, formada en el Reino Unido y Francia, Rodríguez construyó su carrera política dentro de la revolución bolivariana iniciada por Hugo Chávez. Fue ministra de Comunicación, de Economía, canciller y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, antes de asumir la vicepresidencia ejecutiva en 2018. Hija de Jorge Antonio Rodríguez, un dirigente de izquierda que murió bajo custodia policial en 1976, Delcy Rodríguez es una de las dirigentes más influyentes del chavismo y una férrea defensora del proyecto político oficialista. Fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por su rol en el deterioro democrático del país. delcy rodriguez (2) Rodríguez, exvicepresidenta y figura clave del chavismo, concentra poder político y diplomático en un escenario de alta tensión institucional. La Constitución venezolana establece que, ante una ausencia temporal del presidente, el vicepresidente puede asumir el cargo sin que se convoquen elecciones inmediatas. El fallo del Tribunal Supremo no fijó un límite preciso para el ejercicio del poder interino, lo que alimenta especulaciones sobre la duración del mandato de Rodríguez. Con Maduro detenido, una economía en crisis y presión internacional creciente, Delcy Rodríguez enfrenta el desafío de sostener el control interno del poder mientras define si su presidencia será un puente hacia una negociación con Estados Unidos o una profundización del enfrentamiento.