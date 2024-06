Patricia Bullrich tildó de "hipócritas" a los diputados de UP que la denunciaron por la represión en el Congreso

En esa línea, el opositor consideró que la represión policial contra diputados de su espacio "es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes".

"No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién", reprochó.

Según Martínez, "esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido" y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, "muchos de los cuales no han recuperado su libertad", denunció.