Patricia pasa la gorra y quiere ser presidenta

Para el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el trato con Bullrich debe ser delicado pero firme. Sus intenciones son que ella permanezca dentro del espacio para fidelizar a los más extremistas de la alianza. Está convencido de que debe seguir cimentando sus posturas de centro, aunque esto implique dejarle más camino abierto al discurso radicalizado de la exministra. Cerca de Larreta dicen que es fundamental no romper con ella, para evitar el crecimiento de los conservadores disfrazados de liberales. No les temen, pero saben que son votos que les pertenecen de ciudadanos descontentos con el fracaso de Mauricio Macri. Se ríen de Javier Milei, pero se esperanzan en volver a seducir a José Luis Espert, tal cual lo hicieron en el pasado. Larreta, dicen, no está dispuesto a aceptar el primer lugar de Bullrich en la lista de diputados. Ofrece un lugar para ella, pero no ese.