Cuánto cuesta la supuesta uña de Tini Stoessel que venden por Market Place

La supuesta uña de la cantante apareció a la venta y terminó generando todo tipo de comentarios en redes por su insólito precio.

Una supuesta uña de la cantante apareció a la venta y llamó la atención por el precio que pedían.

Una publicación en Market Place convirtió un objeto tan pequeño como una uña postiza en tema de conversación en las redes. El aviso asegura que perteneció a Tini Stoessel , que la habría perdido después de uno de sus conciertos y hasta le puso un precio de varios cientos de miles de pesos.

Las capturas comenzaron a circular después de que el anuncio desapareciera de la plataforma. Entre bromas, pedidos de pruebas y comentarios sobre el precio , el supuesto recuerdo de la cantante terminó llamando mucho más la atención de lo que probablemente imaginaba quien decidió ponerlo a la venta.

La supuesta uña a pareció publicada inicialmente por $300.000 . Sin embargo, el precio no duró demasiado: luego bajó a $200.000 , una rebaja de $100.000 respecto del valor original.

El precio bajó poco después de la publicación y el aviso terminó siendo eliminado de Market Place.

La persona detrás del aviso incluso dejó abierta la posibilidad de seguir negociando . Es decir, los $200.000 tampoco parecían ser definitivos para quien realmente estuviera dispuesto a comprarla.

El anuncio finalmente fue eliminado de Market Place, pero para entonces las capturas ya habían empezado a circular por X y el insólito artículo había conseguido bastante más exposición fuera de la plataforma que dentro de ella.

La publicación se hizo viral en redes y fue muy criticada por los usuarios. Captura de Market Place

Cómo habría obtenido el vendedor la uña de Tini

La explicación incluida en el aviso era bastante breve. Allí se aseguraba que la uña postiza “se le salió a Tini Stoessel después de un concierto”, sin mayores precisiones sobre cuándo ocurrió ni cómo terminó en manos de la persona que intentó venderla.

Tampoco se indicaba de qué recital se trataba, en qué ciudad habría sucedido o si existía alguna prueba que permitiera relacionar el objeto con la cantante. Todo lo que se sabía sobre su supuesto origen salía de la descripción escrita por el propio vendedor.

Ese detalle empezó a pesar cuando las capturas llegaron a las redes. La curiosidad por el precio rápidamente abrió otra discusión: cómo comprobar que realmente había pertenecido a Tini. Curiosamente, el 11 de septiembre la cantante compartió algunas imagenes de su paso por México en Instagram, en el cual se observa un diseño similar aunque con adornos que la publicación no tenía, lo cual hizo aún menos creíble.

La cantante compartió fotos de su show en México y el diseño base coincide aunque no cuenta con ninguno de los adornos. Instagram de Tini Stoessel

La insólita reacción de los usuarios y las dudas sobre la autenticidad

Las imágenes del anuncio se viralizaron en X y los comentarios aparecieron casi de inmediato. Algunos usuarios bromearon con que Tini tendría que pedir un crédito para recuperar su propia uña, mientras otros reclamaron, en tono irónico, un “certificado de autenticidad” antes de pagar semejante suma.

También hubo mensajes que apuntaron directamente al problema más evidente del aviso: no había forma de verificar el origen del objeto. “Inchequeable” y “andá a comprobar que esta uña es de Tini” estuvieron entre las respuestas que circularon alrededor de la publicación.

Incluso aparecieron bromas vinculadas con Alejandro Stoessel, el padre de la cantante. Para entonces, el anuncio ya había desaparecido de Market Place, pero las capturas seguían circulando entre comentarios sobre el precio y las dudas acerca de su autenticidad.