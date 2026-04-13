Por el viaje de una veintena de diputados y funcionarios, se demora el debate por la ley de Patentes

La Cámara baja se aprestaba a tratar este martes el Tratado de Cooperación de Patentes. Pero, a último momento, el plenario se suspendió. ¿El motivo? Legisladores y miembros del Ejecutivo que debían exponer en comisión se encuentran en los Estados Unidos para participar de una actividad organizada por una ONG.

La Cámara de Diputados se aprestaba a tratar este martes el Tratado de Cooperación de Patentes que se reflotó con el acuerdo comercial que la Argentina firmó con los Estados Unidos. Pero, a último momento, el plenario se suspendió hasta nuevo aviso. ¿El motivo? Una veintena de legisladores, además de funcionarios del Poder Ejecutivo que debían exponer en la reunión, se encuentran en los Estados Unidos donde participan de una actividad organizada por una ONG.

En la agenda que se publica en la web de la Cámara de Diputados figura que este martes a las 16.30, en un plenario, las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria, se reúnen para avanzar con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y su respectivo Reglamento (Washington, Estados Unidos de América) .

Se trata de un tratado que el Senado aprobó en el año 1998 pero que, desde entonces, duerme el sueño de los justos en la Cámara alta. El tratado volvió a ser noticia en febrero de este año , cuando la Argentina y los Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial que, entre otros puntos, incluye el compromiso de “modernizar” el sistema de patentes. ¿De qué manera? Adhiriendo al PCT y avanzando con la derogación de “criterios restrictivos de patentabilidad”.

Tal cual explicó en su momento el estudio jurídico Marval en un artículo publicado en su web, el acuerdo sellado entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump: “Incorpora obligaciones importantes destinadas a abordar las demoras en el proceso de concesión de patentes. En este sentido, la Argentina asumió el compromiso de adoptar medidas expeditivas para reducir significativamente los plazos de tramitación de las solicitudes de patentes, en particular en el ámbito de las invenciones farmacéuticas y biotecnológicas ”.

Más allá de que la incorporación del PCT en el acuerdo fue uno de los pedidos del gobierno de Trump, en diálogo con este medio, uno de los funcionarios que siguió de cerca la concreción del acuerdo aseguró: “Nosotros mismos queremos avanzar, y es bueno para nuestros investigadores y startups biotecnológicas”.

La Ley de Patentes se reflotó con el acuerdo que la Argentina firmó con los Estados Unidos.

¿Qué implica el Tratado de Cooperación en materia de Patentes? Establece un medio para que empresas y emprendedores soliciten protección por patente para sus invenciones en varios países.

“Una sola solicitud internacional de patente presentada con éxito en virtud del PCT (denominada también "solicitud PCT") tiene el mismo efecto jurídico que presentar solicitudes de patente por separado en cada uno de los Estados contratantes. Actualmente, el PCT cuenta con 158 Estados contratantes”, explican en la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que forma parte de Naciones Unidas.

Así las cosas, la Cámara baja se aprestaba a avanzar este martes con ese tema en comisión para así dejar atrás una parálisis de casi 30 años. En el año 1998, el Senado había aprobado el tratado, y quedó paralizado; Diputados jamás lo sancionó. Pero, por ser un tratado –y no un proyecto de ley– el texto no pierde estado parlamentario. En otras palabras, la Cámara revisora, en este caso Diputados, puede reanudar su tratamiento sin que este vuelva a foja cero.

Diputados: se suspende el debate por las patentes hasta nuevo aviso

El asunto es que este lunes, en la agenda de la página de Diputados, al lado de la reunión fijada para las 16.30 figura, en mayúsculas, la palabra “suspendida”.

“Me llama poderosamente la atención que se haya suspendido”, dijo a este medio uno de los diputados de La Libertad Avanza que debía participar del plenario. Y recordó que “se acaba el tiempo del compromiso”.

En la Casa Rosada aseguraron que el plenario, en el que está previsto que expongan funcionarios del Ejecutivo, jamás había estado previsto para esta semana. Tampoco garantizan que sea la que viene.

¿El motivo? Algunos funcionarios de la Casa Rosada, además de una veintena de diputados se encuentran en los Estados Unidos, invitados por la ONG Red de Acción Política (RAP). Según trascendió, participarán de una convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard. Y muchos de los legisladores que se subieron al avión forman parte de algunas de las tres comisiones que debían avanzar con el PCT.

Así las cosas, el tratado que quedó paralizado 28 años tras su aval en el Senado deberá esperar unos días más para avanzar en la Cámara que hoy conduce Martín Menem.