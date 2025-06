Por la condena a Cristina Kirchner, postergan sesión en la Legislatura porteña que iba a tratar rebajas impositivas

El oficialismo se preparaba para debatir este jueves una serie de rebajas impositivas. Si bien no se había formalizado la convocatoria, el cimbronazo generado por el fallo de la Corte Suprema obligó a posponer el llamado.

El oficialismo PRO se encaminaba a llamar al recinto a los bloques de la oposición con el objetivo de discutir una serie de iniciativas de sumo interés para el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculadas a rebajas impositivas y moratorias . Si bien no se había formalizado la convocatoria, estaba todo dado para que el Palacio Legislativo retomara la actividad en el hemiciclo. Sin embargo, la resolución de los jueces supremos obligó a posponer la fecha.

En el temario a tratar en la Legislatura se esperaba que se incluyeran los dictámenes para " simplificar y bajar impuestos" que cuentan con las firmas del PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica, Confianza Pública y la Unión Cívica Radical (UCR). Uno de ellos propone cambios al Código Fiscal para exceptuar del pago de Ingresos Brutos a aquellos trabajadores agrupados en las dos primeras categorías de no profesionales, además de reducir a la cuarta parte el cobro para las cinco siguientes.

Entre los beneficiados de las modificaciones están aquellos no profesionales que realizan oficios como gasistas, electricistas, peluqueros, fotógrafos, entre otros. Se trata de un universo aproximado de 150 mil contribuyentes, según dijo el titular del bloque PRO, Darío Nieto, al momento de la firma del dictamen a mediados de abril. En el mismo proyecto, el PRO también propuso cambios al Impuesto a Sellos para exceptuar del pago a los contratos comerciales, turísticos, leasing de vehículo y fideicomisos.

Otro de las iniciativas que cuenta con dictamen y que podía ser tratada es la modificación de la Ley 6.806 (conocida como ley Tarifaria) para eliminar el costo de 71 trámites. El Ejecutivo apuesta a aliviar la situación económica de Pymes, emprendedores y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una fuerte caída del consumo. La propuesta impulsada por el macrismo también cuenta con apoyo libertario, de la CC, la UCR y Confianza Pública. En el peronismo coinciden con la necesidad de bajar la presión impositiva que recae sobre los contribuyentes, pero reclaman ampliar el universo de beneficiarios.

En el tiempo transcurrido en 2025 apenas se concretó una sesión. Fue durante el período de extraordinarias convocado por el alcalde en el que se aprobó la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La campaña electoral generó una parálisis de facto en la cámara -no hubo votaciones-, pese a que en subterráneo mundo de las comisiones parlamentarias los legisladores y legisladoras continuaron debatiendo reformas, proyectos, pedidos de informes y cruzando chicanas.

Coletazos de la condena a Cristina Kirchner en la Legislatura porteña

Según confiaron legisladores a Ámbito, la postergación de la convocatoria responde al impacto que generó en la Legislatura la resolución del supremo tribunal contra la expresidenta de la Nación. Con la atención puesta en el inminente encarcelamiento de la titular del Partido Justicialista, consideraron oportuno dilatar el llamado para los próximos días.

En la jornada de ayer, el PJ nacional y su variante porteña se agruparon en defensa de su principal referente, con mensajes de apoyo que fueron acompañados de denuncias de "proscripción".

Desde el bloque de legisladores de Unión por la Patria que conduce Claudia Neira emitieron un comunicado en el que se solidarizaron con Cristina y calificaron el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz y Ricardo Lorenzetti como un "atentado contra la voluntad popular" con el cual "impiden su postulación para que no pueda competir" como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral de Provincia en las elecciones del 7 de septiembre.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/diputados_caba/status/1932588494263558466&partner=&hide_thread=false Toda nuestra solidaridad con Cristina. pic.twitter.com/XaknZ2lBq6 — Legisladores UP CABA (@diputados_caba) June 10, 2025

"Asistimos a una sentencia que ya había sido escrita desde el primer momento. Una Corte Suprema actualmente integrada sólo por tres jueces que, en consonancia con un sector del poder político y económico concentrado, vuelve a vulnerar la democracia y la institucionalidad del país", denunció la bancada de UP en una publicación difundida en las redes sociales, horas después de la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK.

Del otro lado del ecosistema político porteño, el PRO celebró el fallo a través de mensajes de sus principales referentes. El expresidente Mauricio Macri lo calificó como un "fallo histórico" y el alcalde, Jorge Macri, no dudó en asegurar que se trata del "fin de la impunidad". "No era “lawfare”, es corrupción. Y la prisión no es persecución, es consecuencia", aportó Nieto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DaroNieto/status/1932532802978828332&partner=&hide_thread=false No era “lawfare”, es corrupción. Y la prisión no es persecución, es consecuencia. https://t.co/l3rJKiXhY1 — Darío Nieto (@DaroNieto) June 10, 2025

La jefa de bancada libertaria, Pilar Ramírez, se sumó a la satisfacción por la condena a Cristina a través de un retuit a un mensaje del presidente Javier Milei que calificó la decisión de la Corte como un acto de justicia. En tanto que la legisladora violeta Rebeca Fleitas sentenció: “Se terminó la carrera política de CFK. Seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora quiero el decomiso de todo lo que se robó. Corrupción nunca más”.