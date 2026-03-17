Por qué Argentina dejó la Organización Mundial de la Salud

La gestión de Javier Milei había anunciado su decisión 5 de febrero de 2025, en línea con la medida de Estados Unidos de ser el primer en abandonar el organismo. Ahora, el Canciller Pablo Quirno anunció la ratificación en "conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados".

Tras anunciar su decisión un año atrás, Argentina ratificó este martes su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Entre las justificaciones dadas por la Casa Rosada, tres enfoques surgen como los principales: la cuarentena, el descreimiento en los organismos multilaterales y el alineamiento ideológico con Donald Trump.

El Canciller, Pablo Quirno , fue el encargado de ratificar la decisión: "Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales , resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", sentenció.

El Gobierno argentino anunció el 5 de febrero de 2025 su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comunicada oficialmente al organismo el 17 de marzo posterior. La noticia fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni y alineada con la postura del presidente Javier Milei.

La medida, según explicaron desde la Casa Rosada, responde a “profundas diferencias de la gestión sanitaria”, particularmente en relación con la etapa de la pandemia bajo la administración de Alberto Fernández. El propio Milei celebró en su momento la ruptura en términos contundentes: "Hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia".

Desde el oficialismo sostienen que la desvinculación no afectará ni el financiamiento ni la calidad del sistema de salud local. “ Esta medida no representa perdida de fondos para el país ni afecta a la calidad de los servicios ”, aseguró Adorni, en su momento.

"Por el contrario, le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de recursos", agregó el vocero en su conferencia en 2025. De acuerdo a datos relevados por Ámbito, la participación argentina en la OMS implicaba un costo anual de u$s10.000.000.

El argumento central del Ejecutivo apunta contra el rol del organismo durante la crisis sanitaria global. En esa línea, el comunicado oficial de ese entonces detalló que "hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia" y cuestionó que la entidad “lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”.

La confrontación escaló incluso al plano judicial. Milei aseguró amenazó - un año atrás - que impulsará una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “por delitos de lesa humanidad” cometidos durante el período de pandemia (2020-2023). Según la visión del mandatario, las políticas de confinamiento derivadas del Covid-19 constituyeron “delitos de esclavitud” y “actos inhumanos” a escala global. En la misma línea, había calificado a los integrantes de la OMS como “ideólogos de la cuarentena más cavernícola”.

Sin embargo, fuera del discurso oficial, distintos análisis advierten sobre posibles costos de la decisión. Un informe de la fundación Soberanía Sanitaria señala que la salida podría limitar el acceso a vacunas, tecnologías médicas, insumos críticos y programas de cooperación internacional. La ruptura también implica el cierre de una etapa en la que Argentina no solo integraba el organismo, sino que participaba activamente en campañas de vacunación, control epidemiológico y políticas de acceso a medicamentos.

El alineamiento ideológico con Estados Unidos

En paralelo, la decisión se inscribe en un reordenamiento más amplio de la política exterior argentina, con un claro alineamiento con Estados Unidos bajo la nueva presidencia de Donald Trump. En el inicio de su segundo mandato, el líder republicano dispuso nuevamente el retiro de su país de la OMS, profundizando críticas históricas al organismo.

En ese contexto, desde Washington justificaron la salida en la existencia de "pagos injustamente onerosos" y en la supuesta “incapacidad para adoptar reformas necesarias con urgencia y para demostrar independencia”. En los fundamentos oficiales también se recordó que "Estados Unidos pidió su retirada de la OMS en 2020 debido al mal manejo por parte de la organización de la pandemia de Covid-19 que surgió de Wuhan, China y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas necesarias con urgencia y su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los estados miembros de la OMS".

A su vez, desde la Casa Blanca remarcaron: "La OMS continúa exigiendo pagos injustamente onerosos a Estados Unidos, muy desproporcionados con los pagos evaluados de otros países" y añadieron: "China, con una población de 1.400 millones de habitantes, tiene el 300% de la población de Estados Unidos, pero contribuye con casi el 90% menos a la OMS".

La experiencia previa marca un antecedente. En 2020, Trump ya había intentado avanzar en esa dirección, aunque la medida no llegó a concretarse por los plazos legales y fue revertida en 2021 por su sucesor, Joe Biden.

Más allá del caso puntual de la OMS, desde Washington amenazaron con retirarse de otros organismos multilaterales, estrategia que puede tener su correlato en la Casa Rosada. Tras la decisión de Estados Unidos de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU - un año atrás - fuentes oficiales anticiparon que la Argentina podría “dejar de pertenecer a una gran cantidad de organismos internacionales que en realidad son reductos de ideas socialistas”.

En definitiva, la salida de la OMS no aparece como un hecho aislado, sino como el primer movimiento concreto de una redefinición más profunda del posicionamiento internacional argentino, con impacto potencial tanto en el plano sanitario como en el diplomático.