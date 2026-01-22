EEUU deja de ser miembro de la OMS a partir de hoy + Seguir en









Estados Unidos dejará oficialmente la Organización Mundial de la Salud, generando un vacío financiero y riesgos para la cooperación sanitaria internacional.

Estados Unidos abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS) este jueves, cumpliendo la decisión anunciada por Donald Trump al inicio de su presidencia. La medida, que implica el pago pendiente de u$s260 millones en tasas, genera alarma entre expertos sanitarios por sus posibles efectos sobre la salud estadounidense y la cooperación global.

La salida de se produce pese a que la ley estadounidense obliga a Washington a pagar todas las tasas pendientes antes de retirarse. El presidente Trump había anticipado desde 2025 que su país abandonaría la OMS, cumpliendo con el requisito de notificación con un año de antelación.

donald trump La retirada estadounidense deja a la OMS sin su principal financiador y abre un escenario de ajuste y recortes. Expertos en salud global instaron al gobierno estadounidense a reconsiderar la decisión. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo recientemente: “Espero que Estados Unidos recapacite y se reincorpore a la OMS”. Mientras tanto, Lawrence Gostin, director fundador del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, advirtió que “esta es una clara violación de la ley estadounidense. Pero es muy probable que Trump se salga con la suya”.

Consecuencias para la OMS y la salud mundial La salida estadounidense provoca una crisis presupuestaria en la OMS. Washington fue históricamente su mayor financiador, aportando alrededor del 18% del presupuesto global, y su partida obligará a reducir a la mitad el equipo directivo y a recortar presupuestos y proyectos en toda la agencia. Además, se prevé que la OMS prescindirá de una cuarta parte de su personal a mediados de este año.

OMS (1).jpeg Organismos y fundaciones advierten que el retiro afectará a países vulnerables y sistemas de prevención. OMS Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, afirmó en Davos: “No creo que Estados Unidos vuelva a la OMS en un futuro próximo. El mundo necesita a la Organización Mundial de la Salud”. Por su parte, Kelly Henning, de Bloomberg Philanthropies, advirtió: “La retirada de Estados Unidos de la OMS podría debilitar los sistemas y colaboraciones en los que el mundo confía para detectar, prevenir y responder a las amenazas sanitarias”.

Hasta ahora, la OMS continuó trabajando con Estados Unidos y compartiendo información durante el último año. Sin embargo, no está claro cómo funcionará la colaboración sanitaria global tras la retirada, generando preocupación mundial ante el seguimiento de epidemias, campañas de vacunación y la respuesta coordinada por futuras amenazas sanitarias.