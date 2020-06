Alberto Fernández visitó Neuquén y La Pampa para inaugurar obras y firmar convenios

Alberto Fernández y Silvina garcía larraburu.jpeg Prensa Presidencia.

Fernández participó de la inauguración de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Villa La Angostura, una obra desarrollada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) que demandó una inversión de 196 millones de pesos y beneficia a 13.000 vecinos. “Estoy feliz de venir a terminar la obra que empezó otro gobierno que me precedió”, dijo el mandatario.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 19.15.44.jpeg El Presidente recorrió junto a Katopodis una planta de tratamiento de líquidos cloacales. Prensa Presidencia.

“La Argentina no nació el día que yo llegué al Gobierno, ni va a morir cuando me vaya. Tenemos que construir la Argentina entre todos y todas, y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos”, sostuvo el Presidente durante una conferencia de prensa que ofreció junto a Gutiérrez en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes, en donde firmó convenios del área de los ministerios del Interior y de Obras Públicas.

También consideró que uno de los desafíos es “llevar desarrollo a la Argentina, hacer que crezcan los lugares que estuvieron postergados todos estos años y eso hay que hacerlo trabajando con los gobernadores”.

El Presidente también anunció el lanzamiento del Plan Argentina Hace en la provincia, con una inversión de 941 millones de pesos para realizar 76 obras en 26 municipios, que permitirá generar 1.582 empleos locales en Neuquén y beneficiará a más de 93 mil vecinos.

Alberto Fernández en su recorrida por Neuquén.jpeg Alberto Fernández en su recorrida por Neuquén. Prensa Presidencia.

Además, se avanzó en la construcción del nuevo Hospital “Dr. Ramón Carrillo” de San Martín de los Andes, que finalizará en junio del año próximo y tiene una inversión de 411 millones de pesos. También se volverá a licitar la obra del Hospital de Rincón de los Sauces, que estaba paralizada desde 2018 y quedó con un avance de solo el 22,92 por ciento.

Más temprano, el jefe de Estado visitó la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, donde fue recibido por el gobernador Sergio Ziliotto. Allí, junto a los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, respectivamente, visitó el frigorífico Carnes Pampeanas, productor de carne bovina y enclavado en el corazón de la llanura pampeana, en el kilómetro 598 de la ruta nacional 5.

Alberto Fernández Sergio Ziliotto.jpg Alberto Fernández y Sergio Ziliotto en el Aeropuerto de Santa Rosa. Foto: Presidencia

Luego, Alberto Fernández se dirigió al Centro Provincial de Cultura Medasur, situado en plena capital provincial, donde firmó una serie de convenios de obras públicas.

"Los argentinos queremos terminar con la desigualdad porque nos avergüenza y lo vamos a hacer exactamente al día siguiente en que podamos transitar tranquilos, sabiendo que el coronavirus se ha ido", señaló el mandatario en conferencia de prensa junto al gobernador Ziliotto.

WhatsApp Image 2020-06-05 at 14.43.49.jpeg El Presidente recorrió el frigorífico Carnes Pampeanas. Prensa Presidencia.

"Espero que (la pandemia) no dure tanto tiempo más y estoy seguro de que los argentinos aprendieron de las desigualdades en que quedamos atrapados durante muchos años", agregó.

Los gobernadores Ziliotto y Gutiérrez hablaron ayer con el jefe de Estado, vía teleconferencia, en el marco del análisis presidencial con mandatarios provinciales, previo a la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que se extendió anoche hasta el 28 de junio.