Presupuesto 2021: el Senado espera conseguir dictamen para tratarlo la semana próxima

Al comenzar el encuentro, Caserio informó que el oficialismo pretende pasar a la firma el dictamen mañana mismo con la intención de debatirlo en el recinto de sesiones la semana que viene.

A su turno, el senador del PRO, Esteban Bullrich lamentó que no se hiciera presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, tal cual lo hizo en la Cámara de Diputados. “Lamentamos que hoy no haya venido el ministro de Economía. Para nosotros es muy importante, el ministro no ha venido al Senado y para estos temas, vinculados a la finanzas del país, ha sido muy responsable, así que lo lamentamos mucho”, destacó.

Carlos Caserio Presupuesto.jpg Senado de la Nación.

El primero en disertar fue el secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, quien dijo que se espera "una recuperación gradual de la economía" y que esto "guardará paralelo con la sostenibilidad externa".

Además, agregó que "tras una caída de alrededor del 12% para este año, esperamos un crecimiento del 5,5% en 2021", en base a una "estimación conservadora y prudente".

Montagu subrayó que el crecimiento previsto para 2022 estará alrededor del 4,5% y del 3,5%, en 2023. "Vale decir que esta pandemia nos costó cuatro años de crecimiento. Recién en 2023 estaríamos recuperando los niveles de fines de 2019", resumió el secretaría de Política Económica.

En tanto, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, explicó que el Presupuesto 2021 "propone un déficit primario más acotado, que vaya tendiendo hacia la convergencia fiscal y refleje un menor desequilibrio. Así, este déficit primario del 4,5% del PBI es un déficit que surge de un análisis que pondera varios elementos".

Además, indicó que "el gasto en infraestructura se va a duplicar, en términos de porcentaje del PIB, en 2021 con respecto al 2019. En 2019 fue del 1,1% del PIB y en 2021 será del 2,2%". "Esto es una clara apuesta a la reactivación y al rol activo del Estado a través de la obra pública", subrayó.

"Este es un proyecto de Ley de Presupuesto que propone un financiamiento de gasto público que garantiza un rol activo del Estado nacional, en especial para esta parte de recuperación económica que esperamos para los últimos meses de este año y 2021", aseguró Rigo.

"Los recursos fiscales mostrarán una recomposición robusta: dado el escenario macroeconómico, estimamos que los recursos fiscales durante 2021 irán de la mano de un crecimiento del 5,5 del PBI. La actividad económica, impulsada por el gasto público, hará que la recaudación tenga un crecimiento importante", dijo Rigo.

Al respecto, agregó que "el único ajuste recae sobre los intereses de la deuda por la renegociación" y que ese gasto será destinado a la "salud, la inclusión, la educación y el acompañamiento a sectores de mayor vulnerabilidad".

presupuesto.jpg Senado de la Nación.

En ese sentido, Finanzas, Diego Bastourre, recordó que si no se hubiera reestructurado la deuda, en 2021 Argentina hubiera tenido que afrontar vencimientos por 12.500 millones de dólares.

"En cambio, en 2021 los vencimientos de la deuda implicarán pagos de alrededor de 150 millones de dólares que se elevarán a 1.400 millones en 2022 y a 2.000 mil millones de dólares en 2023", detalló el secretario de Finanzas.

El funcionario dijo que "son números muy por debajo de los que teníamos al inicio" y que, de lo contrario, se hubiera "tenido que afrontar pagos por cuarenta mil millones de dólares en los próximos tres años". "Habiendo tenido un año complejo en 2020, estos números son aceptables", enfatizó Bastourre.

Al momento de las preguntas, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, al tomar la palabra, cuestionó la no previsión de la continuidad de la pandemia por el Presupuesto 2021. “Todavía estamos en la pandemia y en Europa está recrudeciendo y sin embargo este presupuesto no contempla ni IFE ni ATP. Entonces no tenemos cubiertos esos riesgos si quisiéramos dar las certidumbres que el ministro pretende”, indicó.

Además, se refirió al sistema previsional “que es importante porque representa casi la mitad del gasto público” y preguntó cuál es la movilidad que tiene implícita el Presupuesto para diciembre próximo.

Rigo respondió que al momento de formular el presupuesto “se ha hecho un promedio con las 2 ó 3 fórmulas que están en debate para calcular lo que podrían significar algunas de las fórmulas de movilidad sobre el gasto de jubilaciones y pensiones".

Al cierre del debate, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó la importancia de que el dictamen pueda salir mañana sin cambios para que el proyecto pueda ser debatido en la sesión del próximo jueves y que esté aprobado antes de la visita del FMI.

"A nosotros nos gustaría sacar un presupuesto apoyado por todos, que es una cosa que se dio parcialmente en Diputados. Más allá de las diferencias que puedan existir, me parece que sería positivo para el país en una situación tan compleja y en un mundo tan complicado que la oposición acompañe un presupuesto más allá de las dudas que podamos tener", agregó Caserio.

"Nunca intención no es retrasar ni demorar nada. Entendemos la necesidad en cuanto a la visita del Fondo, pero sí nos parecía importante evacuar estas dudas, que en algunas circunstancias tampoco fueron evacuadas en Diputados", respondió Bullrich.

Tras un cuarto intermedio, la reunión se reanudará mañana a las 10 y participarán miembros de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con el voto positivo de los legisladores del oficialismo y de otros bloques. El primer Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández cosechó 139 votos a favor, 90 abstenciones, de Juntos por el Cambio, y 15 votos en contra, tras casi 20 horas de debate en la Cámara baja.

El proyecto de Presupuesto 2021 proyecta un crecimiento del 5,5% de la economía, una inflación en torno al 29%, un dólar de $ 102 para el cierre del año y un déficit fiscal del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI).