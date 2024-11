Presupuesto 2025: Diputados desafía a Javier Milei con prórroga de sesiones

Diputados: vence el plazo

Hoy vence el plazo para la firma de dictámenes en comisión y el miércoles de la semana próxima terminan las sesiones ordinarias . A menos que Javier Milei firme un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir de diciembre, las Cámaras no volverían a funcionar hasta el 1 de marzo del próximo año.

Con el Gobierno dispuesto a entrar en guerra con los gobernadores con tal de recortar más el gasto y sostener el sendero fiscal, el oficialismo solo convocará a extraordinarias en el caso de llegar a un principio de acuerdo, por ahora lejano, con las provincias sobre la distribución de las partidas presupuestarias para 2025.

Ayer Santiago Caputo recibió en Casa Rosada a Martín Menem y a José Luis Espert. También participó Guillermo Francos. Allí se resolvió levantar la reunión de comisión en Diputados para evitar una derrota a cielo abierto del Gobierno que se quedaba sin firmas para sacar dictamen de mayoría sobre el Presupuesto.

La Libertad Avanza iba a quedar aislada, incluso sin el apoyo del PRO ni la UCR, para la firma del despacho y se encaminaba a tener el segundo dictamen de minoría detrás de Unión por la Patria y el conglomerado de Juntos por el Cambio.

A pesar de haber sido recibido por Milei, los gobernadores "dialoguistas" del PRO, la UCR y los partidos provinciales no lograron avances en la negociación del Presupuesto. Incluso le reprochan a la Casa Rosada haber otorgado mayor auxilio financiero a provincias peronistas que a sus distritos.

"Hace meses que nos vienen diciendo que van a cumplir con las deudas que corresponden por ley, por la coparticipación y por los pactos preexistentes. Pero después de votarles todo en el Congreso, los ATN fueron todos para el peronismo peluca", braman cerca de un gobernador aliado a la Casa Rosada.

Reclamos de gobernadores

El menú de reclamos de los gobernadores que por ahora Javier Milei no esta dispuesto a conceder incluye fondos reglados por ley y partidas de la coparticipación. Y aseguran que no altera el equilibrio fiscal. Sin embargo, desde el Ejecutivo replican que prefieren "no tener Presupuesto antes que aprobar un mal Presupuesto". Entre las demandas de los mandatarios dialoguistas aparecen:

Financiamiento del déficit de las cajas provisionales provinciales no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales. El Gobierno , por ahora, no se mueve de los $254 millones asignados

Financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal 2017

Eliminar las afectaciones especificas del impuesto a los combustibles cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, están subejecutados. Pretenden que se coparticipen

Reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP (ahora ARCA)

Coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos

A instancia de sus gobernadores, el PRO de Mauricio Macri y la UCR de Rodrigo de Loredo dejaron la semana pasada sin quórum la sesión especial convocada por la oposición para ponerle límites a los DNU, el principal instrumento de gobierno de Javier Milei ante la minoría parlamentaria que ostenta en ambas cámaras del Congreso. Fue una gentileza a cambio de acercar posiciones en el marco de la negociación del Presupuesto. Una semana después, los gobernadores están a punto de quedarse sin las partidas presupuestarias que negociaban y tampoco lograron limitar la firma de DNU de parte del Presidente. Negocio completo para la Casa Rosada.

Sin embargo, en el Poder Ejecutivo Nacional analizan cual podría ser el impacto de gobernador por segundo año consecutivo sin Presupuesto. Un virtual "shutdown" a la argentina que implique el cierre parcial de distintos sectores y áreas de la administración pública, mas allá de la facultad de PEN de prorrogar nuevamente el Presupuesto 2023 y disponer discrecionalmente de los fondos presupuestarios. Temen además que la fata de sostenibilidad política al rumbo fiscal impacte en los mercados, y especialmente, en la negociación con el FMI de cara a los vencimientos de deuda del próximo año. Por eso aun no descartan convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con la negociación con las provincias durante el verano.

Sin Presupuesto 2025

Mientras el Gobierno, y los gobernadores, analizan este nuevo escenario, los radicales de Democracia para Siempre pedirán que hoy se debata un proyecto de resolución para prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre con el objetivo de poder aprobar el Presupuesto.

"Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones", establece el articulo 63 de la Constitución Nacional que los radicales citan para fundamentar su proyecto.

"La doctrina ha sido mayormente conteste en interpretar que las Cámaras pueden resolver la prórroga de sus sesiones ordinarias, en armonización con las facultades implícitas del inciso 32 del artículo 75, siendo exclusiva la facultad del Presidente de la Nación la de convocar a sesiones extraordinarias, sin perjuicio de la letra del artículo 99, inc. 9[1] y 100, inc. 8[2]. Admitir lo contrario, esto es que sólo el Poder Ejecutivo puede prorrogar las sesiones ordinarias, llevaría a configurar un caso de explicita vulneración de la interdependencia de los poderes del Estado, subordinando potestades de uno de ellos (en este caso el Legislativo) a favor de otro, en clara contradicción con el sistema republicano que nuestro país ha adoptado desde su origen", rezan los fundamentos del proyecto de resolución que firmaron los doce diputados radicales como Fernando Carbajal, Pablo Juliano, Marcela Coli, Carla Carrizo, Danya Tavela, Facundo Manes, Jorge Rizzotti, Manuel Aguirre, Marcela Antola, Juan Carlos Polini, Mariela Coletta y Melina Giorgi.