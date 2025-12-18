Presupuesto 2026: cómo sigue el trámite en el Senado tras la media sanción en Diputados + Seguir en









El oficialismo busca dictamen esta semana y evalúa eventuales cambios al texto, incluido el capítulo 11. Si no hay ley antes del 1 de enero, deberá reconducirse nuevamente el Presupuesto vigente.

El Gobierno busca tener dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado esta semana.

El tratamiento del Presupuesto 2026 entró en una fase decisiva luego de la votación en Diputados, donde el oficialismo logró la media sanción pero sufrió el rechazo del capítulo 11. Pese a las amenazas públicas de vetar su propio proyecto, La Libertad Avanza mantiene el trámite legislativo y ahora busca recuperarse en la Cámara alta.

En el Senado, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pretende emitir dictamen este viernes y llevar el texto al recinto una semana después. La estrategia apunta a comprimir tiempos y evitar que se profundicen los desacuerdos internos y las tensiones con la oposición dialoguista.

Si el texto se modifica en comisión, entre ellas la posibilidad de reinstalar el capítulo 11, deberá regresar a Diputados para una definición final. Allí, los legisladores tendrán que optar entre la versión original y la aprobada por el Senado, lo que anticipa una nueva pulseada política.

Javier Milei Karina Milei Diputados El Gobierno apunta a hacer modificaciones en el Presupuesto 2026 antes de que se vote en el Senado. Mariano Fuchila El oficialismo necesita sumar voluntades en un escenario fragmentado. Las negociaciones se multiplican en los despachos, donde se revisan artículos sensibles y se exploran eventuales concesiones para lograr mayorías. La dinámica promete ser voto a voto.

La urgencia responde a la proximidad del cierre del año. Si el Presupuesto no queda sancionado antes del 1 de enero, el Poder Ejecutivo estará obligado a reconducir nuevamente la ley vigente durante la presidencia de Alberto Fernández, en lo que sería el tercer ejercicio consecutivo sin presupuesto propio.

Congreso Nacional Diputados Senado El capítulo 11, clave para el Gobierno, quedó afuera del Presupuesto 2026. Mariano Fuchila Fuentes parlamentarias admiten que ese escenario enviaría una señal poco favorable a los mercados y al FMI, en momentos donde el Gobierno busca mostrar disciplina fiscal y previsibilidad. La incertidumbre legislativa agrega ruido a un contexto económico frágil. Mientras tanto, los distintos bloques calibran posiciones. Algunos apuntan a negociar cambios específicos, otros condicionan su apoyo a acuerdos más amplios y un sector duro insiste en bloquear el texto si no se eliminan facultades delegadas. El Senado se prepara para días intensos, en los que el oficialismo intentará exhibir capacidad de construcción política y evitar que el fracaso parcial en Diputados marque el pulso legislativo del inicio de año.