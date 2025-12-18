Córdoba aprobó el Presupuesto 2026 y declaró la emergencia en la Caja de Jubilaciones

La Legislatura aprobó la batería de proyectos enviados por el gobernador Martín Llaryora. La reforma previsional contempla el 82% para jubilados de menores ingresos y la potestad del Ejecutivo de aumentar la alícuota de los aportes.

La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves a la Martín Llaryora y el paquete de reformas impositivas enviado por el gobernador Martín Llaryora luego de un extenso debate en comisiones, donde se introdujeron cambios a las distintas iniciativas giradas por el oficialismo. La batería de medidas incluye la emergencia en la caja jubilatoria provincial.

En su 23ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, el cuerpo parlamentario convirtió en leyes el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año venidero, la Ley Impositiva Anual 2026 y la modificación del Código Tributario Provincial de Córdoba y de otras normativas vinculadas.

La iniciativa enviada por Llaryora y aprobada por los legisladores contempla un total de ingresos por $11.882.276.961.000 (18% más en relación con el cierre estimado para 2025), es decir, un aumento real de 3,76%.

En tanto, el total de gastos en 2026 llegaría a $11.442.371.759.00 0 (14,4% más sobre lo previsto para 2025), una variación es 0,4 por ciento.

De esta forma, la diferencia entre ingresos y egresos representaría $439.905.202.000, es decir 3,7% del total de recursos.

Emergencia en la Caja de Jubilaciones de Córdoba

El caso de la caja previsional de Córdoba es especial, ya que el oficialismo mediterráneo se basó en una iniciativas popular empujada por agrupaciones de jubilados, que recogió más de 38 firmas, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del sistema.

Vale recordar que la situación de ese fondo jubilatorio está marcada por una pulseada entre Córdoba y Nación que viene de largada y que actualmente está judicializada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En mayo pasado, Llaryora llegó a un acuerdo con la Casa Rosada para que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le transfiera al distrito $60.000 millones en 12 cuotas mensuales de $5.000 millones. Sin embargo, desde su gestión denunciaron que el Estado no está cumpliendo con los pagos.

Martín Llaryora El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

La reforma previsional aprobada por la Legislatura de Córdoba incluye la restitución parcial del 82% para las jubilaciones más bajas, imponiendo un adicional mensual no remunerativo para compensar la deducción de aportes personales en el cálculo del haber, de manera que se alcance el 82% de la remuneración en alrededor de 60 mil jubilados, con haberes que rondan los $1.300.000.

Otra de las novedades a destacar es que el Poder Ejecutivo podrá aumentar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos en hasta un 8%, siguiendo escalas progresivas que afectarán principalmente a los sectores con mayores salarios, como los empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales.

El tratamiento legislativo de los proyectos se dio en el marco de un paro con movilización de gremios estatales cordobeses, quienes rechazaron la suba de aportes previsionales.

La Bancaria, SUOEM, Judiciales y Luz y Fuerza, entre otros, fueron algunos de los sindicatos que se movilizaron por el centro de la capital cordobesa.