Juicio Vialidad: otros dos testigos desestimaron que se haya direccionado el presupuesto de obra pública

Pezoa hizo hincapié en el rol de la oposición política a la hora del debate de la ley de presupuesto y del control al que podían acceder a través de los distintos espacios institucionales. Sobre todo, vía la comisión revisora de cuentas del Congreso -conformada por Senadores y Diputados de todos los espacios partidarias- donde podían indagar y pedir informes al Ejecutivo antes de votar.

El plato fuerte de la declaración de Pezoa tuvo lugar cuando respondió las preguntas del fiscal del juicio y desmintió el direccionamiento denunciado, al dejar entrever que no hubo responsabilidad directa de Cristina Fernández de Kirchner en las supuestas maniobras. Ante las consultas de Diego Luciani, el exfuncionario aclaró que los aumentos de presupuesto no pueden definirse por simple vía administrativa, sino que solamente se pueden establecer por ley o por un DNU que luego tiene que ser votado y aprobado por el Congreso. “Cuando yo estuve en funciones se ampliaba de forma general, no para tal o cual cosa, siempre que hubiera más recaudación”, detalló Pezoa. Y aclaró que los Decretos de Necesidad y Urgencia son siempre “generales y no direccionados, salvo para el pago de salarios, pensiones y ayuda social”.

“Parece una clase de educación cívica de la secundaria”, se quejó en diálogo con Ámbito uno de los abogados defensores. Es porque gran parte de los testimonios y las preguntas del Tribunal y la fiscalía giran en torno a explicaciones de cómo es el proceso constitucional para el debate de una ley.

Hasta el momento, ninguno de los y las testigos de cargo pudieron acreditar directamente el pago de sobreprecios en favor de Báez, ni la responsabilidad de la actual Vicepresidenta en los presuntos desmanejos. Mientras que todos los testimonios propuestos por las defensas derribaron uno a uno los argumentos de la acusación.

Domiciliaria para Báez

Mientras se desarrollaba la audiencia en forma semipresencial y con el enlace de la mayoría de las partes vía Zoom, el empresario Lázaro Báez, imputado en la causa recibió la noticia de la reducción de la caución por parte de la Cámara de Casación, lo que lo dejó más cerca obtener la prisión domiciliaria. Todo indica que podrá seguir los próximos debates, dispuestos para el lunes y martes de la semana que viene desde la prisión domiciliaria, tras más de cuatro años de preventiva dentro del penal de Ezeiza.