Primera reacción de Javier Milei por las coimas en ANDIS: compartió un comunicado del laboratorio investigado

El presidente Javier Milei tuvo una primera expresión relacionada con los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien reveló un entramado de presuntas coimas que involucra a la primera plana del Gobierno.
El Presidente se hizo eco de un texto difundido por la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos.
A través de su cuenta de Instagram, el primer mandatario compartió en stories un comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos.
En un escrito, publicado en la cuenta de Suizo Argentina y difundido por el Presidente, el laboratorio aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.
“Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética”, señaló la firma, que remarcó su “compromiso con el país”.
La empresa agregó que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.
Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” la integridad de la empresa y de “las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.
