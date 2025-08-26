SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
26 de agosto 2025 - 13:11

Primera reacción de Javier Milei por las coimas en ANDIS: compartió un comunicado del laboratorio investigado

El Presidente se hizo eco de un texto difundido por la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos.

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un comunicado de la droguería Suizo Argentina.&nbsp;

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales un comunicado de la droguería Suizo Argentina. 

Presidencia

A través de su cuenta de Instagram, el primer mandatario compartió en stories un comunicado de la droguería Suizo Argentina, señalada como intermediaria de los retornos.

Informate más

En un escrito, publicado en la cuenta de Suizo Argentina y difundido por el Presidente, el laboratorio aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

JAVIER MILEI SUIZO ARGENTINA
El presidente Javier Milei comparti&oacute; un comunicado de la droguer&iacute;a Suizo Argentina.&nbsp;

El presidente Javier Milei compartió un comunicado de la droguería Suizo Argentina.

“Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética”, señaló la firma, que remarcó su “compromiso con el país”.

La empresa agregó que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” la integridad de la empresa y de “las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.

Noticia en desarrollo.-

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias