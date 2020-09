Habló el diputado con Covid-19 que disparó más de 30 hisopados en el Congreso

"Por suerte no tuve contacto estrecho con nadie desde que llegué el miércoles. Sabía que corría riesgo, que era algo que podía pasar, pero fui a cumplir con mi trabajo, como hacen todos los trabajadores esenciales", afirmó Núñez.

En ese sentido, dijo que había tomado todas las precauciones, como el uso de barbijo y el lavado de manos, pero señaló que, pese a eso, "son cosas que pasan".

"Los legisladores tenemos que garantizar el funcionamiento de la Cámara", subrayó el diputado de Juntos por el Cambio, quien agregó: "Somos esenciales, tenemos que poner el cuerpo, cómo lo hacen médicos, almaceneros, periodistas, no tenemos privilegios".

"Cuando decidimos viajar con mi médico tomé todos los recaudos y, al volver, automáticamente me aislé. Después de cuatro días me hice el hisopado, el domingo, y el lunes (por ayer) supe el positivo, que comuniqué al jefe del bloque (Cristian Ritondo) y a todos oficialmente. No hubo ocultamiento de nada", explicó.

Asimismo, aclaró que le consta que hasta anoche más de 35 compañeros del bloque se hicieron el hisopado, y hasta ahora a más de 30 ya le dio negativo.

Respecto de cómo piensa que seguirá la actividad en Diputados, Núñez indicó que, desde Juntos por Cambio, están trabajando para llegar un acuerdo. Asimismo, dijo que en la reunión convocada para hoy a las 19 horas por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, "se puede llegar a un consenso para tratar los temas que estén vinculados de alguna u otra manera emergencia sanitaria de manera mixta, virtual y presencial".

En cambio, consideró que los temas que estén por fuera de agenda deben tratarse de manera presencial, o discutirlas en otro momento, como por ejemplo la reforma judicial, lo previsional o el Presupuesto.

"Son temas que requieren de mucha discusión, y lo virtual tiene muchos inconvenientes de comunicación y conectividad", consideró el diputado del PRO.

Por otra parte, negó que el expresidente Mauricio Macri marque pautas para el accionar del bloque del PRO: "Nosotros tenemos debates internos, podemos discutir todos los temas con libertad y sentar nuestra posición, y por supuesto que hay matices", consideró.

"No recibimos telefonazos del expresidente. Los telefonazos parece que quien los recibe es el presidente de la Cámara", concluyó el diputado santafesino.