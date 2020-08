Oposición en Zoom para que el Gobierno baje la reforma

En un Zoom ayer por la mañana Juntos por el Cambio se encontró tras la marcha opositora del feriado. No asistió Horacio Rodríguez Larreta, quien se excusó por tener temas de gestión que atender ya que la tradicional cita virtual de los lunes se pasó para ayer sin aviso con tiempo. Resultó curiosa la ausencia en momentos de turbulencias dentro del PRO ya que el jefe porteño en las últimas horas dijo que no había “jefe” en el PRO, se distanció del “banderazo” y sus funcionarios salieron a decir que no lo consideraban prudente en plena pandemia. La reunión derivó en una carta para pedirle al Gobierno que retire el proyecto de reforma judicial que firmaron Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff, de la UCR; Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo, por el PRO; Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica y Miguel Ángel Pichetto.