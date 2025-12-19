Procrear: cómo son los predios y quiénes pueden acceder a la subasta del Gobierno

El remate se realizará de forma online a través del sitio web COMPR.AR, garantizando un procedimiento transparente y accesible para quienes deseen participar.

El Estado rematará terrenos que varían entre 2.900 y casi 50.000 m² en CABA, Santa Fe y Entre Ríos con precios de referencia en dólares.

El Gobierno nacional anunció la subasta de tres predios que formaban parte del antiguo Procrear , una iniciativa que buscaba facilitar el acceso a una vivienda a distintos sectores de la población.

Esta decisión, oficializada mediante las resoluciones 498, 499 y 500/2025 publicadas en el Boletín Oficial , responde a la disolución del programa y a la necesidad de ordenar los activos del Estado, a la vez que permite que el sector privado continúe con desarrollos inmobiliarios que las autoridades ya no ejecutarán.

Los terrenos que se rematarán están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Entre Ríos y Santa Fe , y cada uno cuenta con características particulares. A continuación, conocé los detalles.

El proceso de subasta tiene tres inmuebles ubicados en diferentes provincias. En CABA, el predio denominado Estación Buenos Aires se encuentra en Avenida Suárez y Luna, con una superficie de 2.903,77 m² y un valor base de aproximadamente 2.977.941 dólares .

Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el Parque Federal está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre calles Padilla y Agustín Delgado, y cuenta con 6.418,47 m² , con un precio de 3.649.310,34 dólares .

Por último, el terreno de Paraná, en Entre Ríos, mide 49.990,56 m² y tiene un valor inicial de 966.187,72 dólares.

Quiénes pueden acceder a la subasta

La participación en estas subastas está abierta a personas físicas y jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Los interesados deberán registrarse en el portal oficial COMPR.AR, donde se detallan los procedimientos, la documentación necesaria y las condiciones.

La modalidad será completamente online, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, encargado de fijar los valores de base, de acuerdo al potencial de los inmuebles, y garantizar la transparencia del proceso.

Cómo son los predios del Procrear que se subastan

Cada uno de los predios posee características distintas que reflejan la diversidad de la oferta del programa. El terreno de Estación Buenos Aires, en CABA, está ubicado en una zona con alta proyección inmobiliaria, cercano a medios de transporte y servicios urbanos.

Parque Federal, en Santa Fe, se encuentra en un área con potencial de desarrollo comercial y residencial; mientras que, el predio de Paraná, en Entre Ríos, ofrece un amplio espacio apto para planes de gran escala, incluyendo lotes habitacionales o emprendimientos mixtos.

Además, los tres terrenos cuentan con documentación regularizada, lo que permite a los compradores avanzar con la construcción sin complicaciones legales.