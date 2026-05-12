La provincia de Buenos Aires ofrece hasta $10 millones de recompensa para capturar a un acusado de narcotráfico y homicidio

El Ministerio de Seguridad bonaerense oficializó una recompensa para quienes aporten información sobre el paradero de Ignacio Alberto García, imputado por comercialización de estupefacientes y un homicidio agravado con arma de fuego en Lanús.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten datos que permitan localizar y detener a Ignacio Alberto García, alias “Nacho”, acusado de delitos vinculados al narcotráfico y de un homicidio agravado.

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La medida fue oficializada mediante la resolución 962/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense , en el marco de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús .

Según se detalló en la resolución, García está imputado por los delitos de comercialización de estupefacientes , tenencia de drogas con fines de comercialización y homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y criminis causae .

De acuerdo con la causa judicial, el hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2021 en la localidad de Villa Caraza, partido de Lanús. La investigación sostiene que el acusado realizaba venta de marihuana bajo la modalidad delivery y que, tras una discusión vinculada a una transacción de droga, efectuó un disparo que hirió gravemente a Agustín De La Cruz, quien posteriormente murió.

La recompensa será otorgada a quienes brinden información “fehaciente” que permita dar con el paradero del acusado. El monto final será determinado según el valor de los datos aportados y podrá repartirse entre varias personas.

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense indicaron además que quienes aporten información podrán hacerlo bajo estricta reserva de identidad ante los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales, la fiscalía interviniente o la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

La resolución también instruyó al Ministerio de Comunicación Pública a realizar una difusión masiva de la búsqueda tanto a nivel provincial como nacional.