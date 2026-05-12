Una preceptora se robó casi u$s50.000 recaudados para un viaje de egresados: "Me patiné la plata"

Más de 35 padres le exigieron respuestas a la institución y detallaron que la mujer falsificó documentos. La preceptora confesó el hecho, se pidió licencia y dejó de contestar a llamados y pedidos de contacto.

Padres y alumnos denunciaron que desde hace días no logran comunicarse con la mujer que tenía a su cargo la administración de lo recaudado.

Una preceptora de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, provincia de Buenos Aires , se robó cerca de u$s50.000 recaudados para un viaje de egresados hacia El Bolsón, Río Negro . Más de 35 padres se presentaron ante la Justicia como particulares damnificados en una causa por presunta estafa agravada y agregaron que llegó hasta a falsificar documentación.

Las familias denunciaron que se trata de fondos reunidos durante meses mediante aportes particulares y actividades organizadas, hechos tanto por estudiantes como padres, y que ahora ya no están. También indicaron que desde hace días no logran comunicarse con la mujer, que previamente confesó: "Me patiné la plata".

Acusaron a una preceptora de robar dinero recaudado para un viaje escolar

Delfina Méndez, familiar de uno de los alumnos afectados, contó, según el portal Bragado TV, que el sistema de organización, con esta preceptora como administradora del dinero, se repetía desde hacía años dentro de la escuela y aseguró: “Hubo cursos que pudieron viajar con total normalidad, por eso nadie sospechó”.



El relato de la joven agregó que “esta persona armó o falsificó, no sabemos si con inteligencia artificial o tiene muy buenas habilidades de edición, documentos haciéndose pasar por la aerolínea".

Cada familia había aportado alrededor de $1.000.000 para cubrir los costos, un monto al que se sumó la plata obtenida mediante rifas, servicios de cantina y otras actividades impulsadas por alumnos y padres para recaudar dinero. “No nos entra en la cabeza en qué se pudo haber gastado semejante suma de dinero”, expresó Méndez.

El Bolsón.jpg Las familias denunciaron que se trata de fondos reunidos durante meses mediante aportes particulares y actividades organizadas.

La mujer también explicó que el viaje no estaba contratado con una empresa de turismo estudiantil. “No es un viaje de egresados con una empresa, es un viaje escolar y eso es lo que más duele”, afirmó. “El hecho fue encuadrado como una estafa agravada porque esta persona abusó de la confianza de las familias, las perjudicó económicamente y se benefició”, afirmó el abogado penalista Federico Etchehun, representante de los damnificados.

Además, indicó que las familias ya aportaron varias pruebas para respaldar la denuncia, como transferencias bancarias, conversaciones por chat e imágenes que permiten demostrar la realización de actividades organizadas para recaudar fondos.

Respecto a la situación actual en relación a la preceptora, la hermana de uno de los estudiantes aseguró que la mujer borró sus cuentas de las redes sociales y que, por el momento, ninguno de los padres logró contactarse con ella.

La provincia de Buenos Aires activa programas nacionales y habilita contrataciones para sostener la gestión educativa

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires autorizó la implementación de programas nacionales para el ciclo 2026 y habilitó la contratación de personal para su ejecución, a través de la Resolución conjunta 1708/2026 publicada en el Boletín Oficial del distrito.

La norma dispone la puesta en marcha del Programa Nacional N° 29 - Gestión Educativa y Calidad Fortalecimiento Educativo, en el ámbito de la Subsecretaría de Educación, y del Programa Nacional N° 32 - Información y Evaluación de la Calidad Educativa, bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento.

Según se establece, la medida busca garantizar la continuidad de políticas educativas en línea con los acuerdos federales y los lineamientos definidos a nivel nacional, en el marco de la planificación del sistema educativo.