La provincia de Buenos Aires amplía la digitalización de trámites para asociaciones civiles, fundaciones y mutuales

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas dispuso que nuevas gestiones deberán realizarse de manera remota desde junio. La medida busca avanzar en la tramitación exclusivamente digital y reducir costos administrativos.

Un geógrafo trabaja en la digitalización de todos los mapas interactivos de la Ciudad.

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas , dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense , amplió el esquema de digitalización de trámites para asociaciones civiles, fundaciones y mutuales en la provincia de Buenos Aires.

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La medida fue oficializada mediante la disposición 19/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense y establece que, a partir del 1 de junio, distintos procedimientos deberán tramitarse de manera digital y remota a través de la plataforma de Formularios Digitales del Gobierno provincial.

Entre los trámites alcanzados figuran la presentación de documentación preasamblearia y postasamblearia, procesos de normalización de asociaciones civiles y expedientes de intervención de asociaciones civiles y fundaciones.

Desde la Dirección Provincial de Personas Jurídicas señalaron que la decisión se enmarca en el proceso de modernización iniciado con normativas anteriores que impulsaron la digitalización de constituciones de sociedades, fideicomisos, contratos asociativos y radicación de entidades extranjeras.

Según se indicó en la disposición, el sistema digital permitió mejorar la accesibilidad a los servicios administrativos, reducir costos para los usuarios, agilizar los tiempos de gestión y disminuir riesgos de extravío de expedientes.

La normativa aclara que los trámites podrán seguir presentándose en formato papel ante delegaciones del organismo, municipios u oficinas con convenios vigentes. Sin embargo, en esos casos, el expediente será cargado posteriormente al sistema digital por el funcionario autorizado.

Además, se estableció que las presentaciones deberán realizarse mediante validación de identidad a través de CUIT y Clave Fiscal, mientras que la documentación tendrá que presentarse en formato PDF y respetar límites de almacenamiento definidos por el organismo.

La disposición también determinó que los expedientes iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida continuarán bajo modalidad papel hasta finalizar su tramitación.

La resolución fue firmada por la directora provincial Silvia Andrea García y forma parte del proceso de expansión de la tramitación digital dentro de la administración pública bonaerense.