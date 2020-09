Kicillof: "No creemos que la solución sea la flexibilización"

Además, advirtió por la continuidad de un número de casos "muy alto" y llamó a "no aflojar" con las medidas de prevención. "En los 35 municipios del conurbano lo que se ha observado en las últimas semanas es una relativa estabilidad de los casos, incluso una leve baja. Estábamos en mas de 5 mil casos hace tres semanas, ahora estamos 4.750 casos promedio, una leve baja pero a niveles inmensamente altos. La situación es grave. El objetivo es bajar los casos porque las estadísticas son inexorables, uno de cada 50 casos termina en un fallecimiento", destacó.

"A mí no me gusta llamarlo meseta ni que es un éxito que los casos no crezcan, el éxito es que los casos bajen y no bajan si no tomamos recaudos. Esto es un altiplano, parece que está siempre al mismo nivel pero si uno mira está a 4.000 metros de altura", continuó.

Dada esta situación, Kicillof consideró que la situación no es flexibilizar, ni "abrir de manera masiva y sistemática". "Lo haremos cuando los casos bajen como lo hemos hecho en el interior de la provincia de Buenos Aires", agregó.

En este sentido, aseguró que en los 35 municipios más afectados la situación continuará como hasta ahora y explicó que se permitirán dos tipos de actividades, con protocolos que se han acordado con los trabajadores y empresarios de la construcción. "Primero obras pequeñas con protocolos estrictos, transporte propio, dentro de las localidades, no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades. Y también para el caso de obras de mayor envergadura donde haya peligro de derrumbe o alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad", describió.

En tanto, en el interior de la Provincia explicó que "las situaciones son diversas". "En algunos de ellas la situación ha empeorado mucho y hemos tenido que retroceder a fases anteriores. Otros municipios, se encuentran en fase 5 que es nuestra fase de mayor apertura. Otros han retrocedido a fase 4 y eso vamos a seguir anunciándolo todos los días lunes", cerró.