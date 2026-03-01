Así fue el tenso reencuentro entre Javier Milei y Victoria Villarruel en el Congreso

El Presidente y su vice se reencontraron luego de meses en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias, en medio de una interna que los mantiene distanciados hace ya un tiempo.

El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se reencontraron este domingo en el Congreso, en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias , en medio de la interna que mantiene hace ya un tiempo.

La transmisión oficial no captó el momento exacto en el que el mandatario y la titular del Senado se encontraron. Las cámaras enfocaron a ambos cuando ya se encontraban dentro del Palacio Legislativo, cumpliendo con el protocolo previsto para la ceremonia.

En las imágenes difundidas se los vio caminar juntos por los pasillos del Congreso, con Karina Milei unos pasos detrás, antes de ingresar al recinto. La escena fue breve y no incluyó declaraciones públicas entre ambos.

El reencuentro se dio en un contexto de versiones cruzadas y especulaciones sobre el vínculo político entre el Presidente y su Vicepresidenta, que en los últimos meses evidenció señales de distanciamiento.

El reencuentro entre Milei y Villarruel en el Congreso se produjo luego de 72 horas marcadas por fuertes cruces entre la vicepresidenta y referentes de La Libertad Avanza, en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias.

La tensión escaló días atrás, cuando Villarruel criticó públicamente la política de apertura de importaciones impulsada por el Presidente. Desde sus redes sociales, la titular del Senado defendió la “producción nacional” y el “empleo nacional”, en un contexto de cierre de empresas y pymes, lo que generó malestar en la Casa Rosada.

El episodio reavivó especulaciones sobre una eventual proyección electoral propia de la Vicepresidenta de cara a 2027, en medio de encuestas que registran una caída en la imagen presidencial. A ese conflicto se sumaron gestos políticos y cruces en el Senado con legisladores cercanos al entorno presidencial.

En una de las sesiones recientes, Villarruel protagonizó un fuerte intercambio con la senadora Nadia Márquez, alineada con el oficialismo, cuando le recordó las reglas de la Cámara en medio de una discusión en el recinto. El episodio incluyó reproches y elevó el tono del debate parlamentario.

La disputa también sumó declaraciones públicas de dirigentes libertarios, como Agustín Laje, quien cuestionó el posicionamiento político de la Vicepresidenta y deslizó críticas sobre su estrategia. Villarruel respondió en redes sociales, donde vinculó al referente libertario con la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA, causa judicial que salpica al entorno presidencial.

Con este trasfondo, la coincidencia institucional en la Asamblea Legislativa se dio en un clima de máxima tensión política, mientras persisten las dudas sobre la evolución del vínculo entre el Presidente y su Vicepresidenta.