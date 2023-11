Qué dijo Mauricio Macri sobre el sexo cuando le preguntaron quién ganará el balotaje

"Yo diría que podemos ir a comer ya... además ellos no quisieron tomar el presupuesto nuestro, hablando de la importancia de que la gente esté mejor, nuestra mejor charla no la quisieron pagar, que es la importancia del sexo en el siglo XXI, ahí somos los más expertos los dos, pero no se animaron", señaló el ex mandatario, haciendo referencia al exmandatario español Mariano Rajoy, que se encontraba con él en el panel, ante las sonrisas de compromiso de los presentes.