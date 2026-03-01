Qué proyectos enviará el Gobierno al Congreso tras la Apertura de Sesiones 2026 + Seguir en









El presidente Javier Milei anunció que su gestión impulsará 90 paquetes de reformas estructurales a lo largo de nueve meses, con iniciativas que abarcan cambios en los códigos de fondo, el sistema impositivo, la Justicia, el régimen electoral y la defensa nacional.

Milei enumeró una reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, además de modificaciones en el esquema impositivo y en el Código Aduanero.

En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei confirmó que el Gobierno enviará “un paquete de 10 proyectos” por mes durante nueve meses consecutivos, con el objetivo de avanzar en “reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el mandatario sostuvo que “nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta” y anticipó que el oficialismo dedicará el año a revisar la organización jurídica e institucional del país. “Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado”, afirmó.

Entre las principales iniciativas, Milei enumeró una reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, además de modificaciones en el esquema impositivo y en el Código Aduanero. También adelantó un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales, que, según explicó, estará “lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”.

La agenda legislativa incluirá cambios en el sistema electoral —incluido el financiamiento de los partidos políticos— y una reforma del Poder Judicial, al que el Presidente cuestionó por estar, a su entender, atravesado por disputas políticas y prácticas de “amiguismo y corrupción”. En ese marco, impulsará la implementación de juicios por jurado en la Justicia Federal y una modificación del Código Penal con “penas más duras y mayor cobertura de la prisión efectiva”.

El paquete de reformas también alcanzará a la educación inicial, primaria y secundaria, con el objetivo de brindar “herramientas para que puedan procurarse un futuro mejor y no para doctrinarlos”, así como a las Fuerzas Armadas, con la meta de elevar la capacidad de defensa a estándares acordes al contexto geopolítico actual.

Además, el Presidente anticipó el envío de proyectos destinados a eliminar regulaciones que, según su visión, traban la inversión y la actividad productiva. “Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses los presentaremos para ser tratados por este Congreso”, señaló, y defendió el volumen de iniciativas al remarcar que “la receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado”.