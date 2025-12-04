Qué tiene que pasar para que se confirme el paro de colectivos de este viernes 5 de diciembre

La UTA evalúa si mantiene la medida en medio del atraso salarial y nuevas compensaciones aprobadas por el Gobierno para el transporte del AMBA.

Hoy a la tarde la UTA confirmará si habrá o no servicio de colectivos en el AMBA.

El posible paro de colectivos previsto para este viernes 5 de diciembre vuelve a poner en alerta a millones de usuarios del AMBA. La discusión salarial, los atrasos en los pagos y una respuesta estatal que llegó sobre la hora generaron un clima de malestar en el gremio.

Mientras tanto, los choferes aseguran que su principal preocupación es algo concreto: cobrar el sueldo completo y el medio aguinaldo, sin fraccionamientos. Las empresas, por su parte, argumentan que la demora responde a un esquema de costos que quedó desactualizado y que, según dicen, hacía imposible cumplir con las obligaciones del mes.

En este contexto, el Gobierno aceleró ayer la aprobación de una nueva matriz de costos y un esquema actualizado de compensaciones tarifarias para las líneas urbanas y suburbanas del AMBA. La medida busca ordenar la discusión, aunque queda por ver si alcanza para desactivar el conflicto antes de que venza el ultimátum gremial.

La Unión Tranviarios Automotor evalúa este jueves si mantiene el paro anunciado hace dos semanas, cuando el gremio denunció que las cámaras empresarias pagarían los salarios en dos partes y el aguinaldo en cuotas . Según lo que expresaron en esa oportunidad, el Gobierno sería “responsable” de que los trabajadores deban recurrir a una medida de fuerza para cobrar lo que corresponde.

La postura del sindicato se mantuvo firme durante la última quincena, aunque puertas adentro reconocen que el escenario es más incierto desde la aprobación de la nueva matriz de costos. De todos modos, la conducción encabezada por Roberto Fernández insiste en que la decisión final dependerá de que los choferes vean acreditado el salario completo y el aguinaldo de diciembre en el transcurso de esta misma jornada.

Entre los delegados circula un comentario que resume el momento: “Si entra la plata, levantamos; si no, no queda otra”. En otras palabras, el gremio no quiere quedar expuesto a una negociación que se estire sin resultados concretos. Y al mismo tiempo, admite que el paro —si se confirma— afectaría de lleno a los pasajeros de los corredores urbanos y suburbanos más transitados del AMBA.

La conducción de la UTA también mira con cautela cómo viene encarando la discusión cada grupo empresario, porque algunos operadores habrían adelantado pagos parciales, mientras otros aguardan definiciones oficiales.

paro colectivos

El Gobierno aprobó nueva matriz de costos y compensaciones tarifarias en el AMBA

El Gobierno nacional publicó este jueves una resolución que actualiza la matriz de costos del transporte automotor urbano y suburbano del AMBA. La medida incluye el valor del gasoil e impuestos asociados, insumos, repuestos, seguros, mantenimiento del parque móvil y los componentes salariales del personal.

Según fuentes oficiales, esta actualización permitirá “normalizar los pagos” a los trabajadores, ya que las empresas contarán con fondos adicionales, a través del esquema revisado de compensaciones tarifarias. La resolución fija parámetros para noviembre y diciembre, aunque deja abierta la posibilidad de extenderlos “hasta que se apruebe un nuevo cálculo de costos”, señal de que el esquema podría mantenerse varios meses más.

Además, se aprobaron montos específicos de compensaciones tarifarias, tanto para las líneas del AMBA como para otras ciudades del interior que dependen del mismo mecanismo de asistencia. En el sector interpretan esta movida como un intento de frenar la escalada del conflicto en la región metropolitana y evitar efectos contagio en otras jurisdicciones.

Aun así, queda una duda clave: si los fondos comenzarán a llegar a tiempo para cubrir los pagos pendientes. Los empresarios sostienen que la actualización “era indispensable”, aunque admiten que las operatorias administrativas no son inmediatas.

El panorama, por ahora, no está cerrado. El gremio comunicará su decisión por la tarde y, según coinciden tanto sindicalistas como funcionarios, el desenlace dependerá de un dato tan sencillo como determinante: si la plata aparece hoy o no.