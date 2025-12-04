La joya escondida de Córdoba con balnearios naturales y paisajes soñados para veranear en 2026 + Seguir en









Se viene un verano con altas temperaturas y hay un sitio no tan conocido que es ideal para refrescarse en familia.

Córdoba y una alternativa ideal para la familia en estas vacaciones de verano. Turismo Achiras

El turismo se prepara para las vacaciones 2026. Las altas temperaturas que habrá durante este verano en Argentina hacen que el principal objetivo sea encontrar el lugar ideal para refrescarse. Córdoba destaca por tener varios sitios que cumplen con estas características.

Este en particular, si bien no goza de una gran popularidad, es una alternativa ideal para la familia. Con mucho para ofrecer además del agua, ya que sus visitantes se sorprenden por la gran cantidad de actividades que se pueden realizar.

Turismo Achiras 1 Córdoba cuenta con un lugar ideal para las vacaciones de verano. Turismo Achiras Dónde se ubica Achiras Achiras está en el extremo sur de Córdoba, dentro del departamento de Río Cuarto y muy cerca del límite con San Luis. Se encuentra en una zona serrana rodeada de pequeños valles y arroyos que nacen en las laderas del cordón montañoso. La localidad está ubicada a poca distancia de Río Cuarto y forma parte de los pueblos históricos de esta región.

Qué se puede hacer en Achiras Achiras es conocido por sus balnearios naturales, que se forman a partir de arroyos de agua clara que recorren la zona y crean espacios frescos para pasar la tarde en familia. Muchos cuentan con sectores de arena o piedras, vegetación abundante y áreas amplias de sombra, lo que los vuelve una opción cómoda para familias y grupos que buscan días tranquilos al aire libre.

El entorno serrano suma senderos para caminatas suaves, miradores y áreas ideales para disfrutar de la naturaleza sin necesidad de actividades exigentes. También es un pueblo con historia, lo que permite recorrer antiguas construcciones y espacios tradicionales que aportan un atractivo cultural adicional.

Durante el verano se suelen organizar eventos, ferias y actividades comunitarias que complementan la vida diaria del pueblo. Esta mezcla de naturaleza, tradición y tranquilidad convierte a Achiras en un destino equilibrado y sencillo para descansar. Cómo ir hasta Achiras Para llegar se recomienda tomar la Ruta Provincial 36 hasta empalmar con la Ruta Provincial 30, desde donde restan los últimos kilómetros hasta el pueblo. Si se viaja desde la ciudad de Río Cuarto, el acceso también es directo por la Ruta Provincial 30. Por su ubicación, es un destino accesible en auto desde la mayoría de las provincias del centro del país, lo que lo hace práctico para escapadas de fin de semana o semanas de descanso.

